Vox Palma urge al equipo de gobierno a que ejecute ya diversas iniciativas aprobadas en el pleno

Vox Palma presentará en el pleno de la próxima semana una proposición en la que insta al equipo de gobierno a ejecutar las proposiciones aprobadas en pleno dotadas en los presupuestos. El partido liderado por Fulgencio Coll lamenta que una parte sustancial de las mociones que se aprueban en pleno "no se llevan a cabo y lo peor, no tenemos conocimiento sobre cuándo empezara la ejecución".

"Los ciudadanos no entienden el motivo que ocasiona que una proposición aprobada no sea una realidad. Con este 'modus operandi' vamos perdiendo la credibilidad del ciudadano; no solo Vox en los casos en los que somos los que presentamos una iniciativa, sino el Ayuntamiento de Palma en su totalidad. De poco o nada sirve argumentar que no está en nuestras manos al estar en la oposición dar la orden de ejecución de todos aquellos proyectos presentados; el ciudadano pierde la confianza en los políticos y esto nos afecta a todos", argumenta el partido.

"Aprobadas y no ejecutadas"

Vox pone como ejemplos de iniciativas aprobadas y no ejecutadas la rehabilitación del torrent des Jueus, la apertura de la calle Caracas, el plan de acción social en Son Gotleu o la finalización de la reforma de las Casas de Son Ametller, que acogerá el casal de barri del Rafal.

El partido también reclama "informar del proceso de inicio y ejecución de aquellas proposiciones aprobadas en Pleno que por motivos técnicos no puedan llevarse a cabo en las fechas comprometidas".