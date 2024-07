Bartomeu Orell: «En mi barrio hay un bar regentado por chinos que ofrecen ‘tumbet’ y frito mallorquín»

¿Usted ha vivido siempre en el mismo barrio?

Prácticamente sí, excepto algún tiempo que viví en la calle Manacor. Pero sí, soy de la plaza Fleming. ¿O debería decir de la plaza del Capitol? (sonríe)

Claro, para muchos el Capitol fue un referente.

Más que de buen cine, de localización. La gente conocía la plaza más por el nombre de la sala que por el nombre oficial que, por cierto, antes de ser Fleming fue Sant Miquel. Pero claro, al haber ya otra calle con el mismo nombre se optó por el que tiene ahora.

Y todavía hoy, cuando el cine ya no existe, la gente habla de la zona del Capitol.

En efecto, y me parece fantástico. Que una ubicación se conozca por el nombre de un espacio que ya hace años que desapareció, es realmente curioso.

Y sin ser un cine de referencia, como otros que sí lo eran de Palma.

El Capitol era un cine kilómetro cero para los del barrio. Incluso los carteles que indicaban el título de la película los confeccionaban carpinteros, pintores o electricistas del barrio. Y eso hacía que fuera un espacio muy querido por los vecinos. De hecho, en un momento dado se pensó en convertir el espacio en un bingo y la barriada se movilizó en contra y consiguió parar el proyecto. De todas maneras y con el tiempo, el Capitol desapareció y ahora es un edificio de pisos.

Sigamos en el mundo del cine. Como profesor de Historia, ¿cómo puede utilizarse el cine en el aula?

Es una herramienta muy útil. Cuando no teníamos a nuestra disposición los elementos tecnológicos que hoy sí tenemos, los profesores contactábamos con las salas para ir con los alumnos a ver tal o cual película. Hoy eso ya no hace falta y las podemos ver en el aula. Y me refiero tanto a cine de no ficción como a películas con argumento. Un film como Novecento, por ejemplo, puede dar más información sobre el movimiento obrero que un documental. Aunque eso sí, debemos luchar contra el inmediatismo, pues nuestros jóvenes están acostumbrados a que se les dé la información en formato píldoras y no a través de películas de dos horas.

La generación Tik Tok.

Sí, la que no puede aguantar largometrajes ni telenoticias y que se informa de lo que pasa en el mundo a través de esas plataformas, que más que información emiten solamente el equivalente a titulares. ¿Se imagina explicar el conflicto de Ucrania o de Gaza en tres minutos? Pues muchos alumnos creen que con esto les basta. Y además otra cosa: ¿Quién está detrás de esas plataformas? Al menos un periódico, una cabecera, tiene su identidad y puedes conocer a quien pertenece.

Volvamos a Palma: ¿Cómo se mueve por la ciudad?

Normalmente a pie. Piense que vivo a pocos minutos de lo que se considera el centro de Ciutat. Para mis padres, ir a la plaza España era ir a Palma, pues de las Avenidas para fuera la ciudad era otra. Para generaciones anteriores a la mía, las Avenidas marcaban una frontera ficticia entre Palma y fuera de ella, entre el centro y el Eixample.

Además su barrio dispone de muchos servicios.

Los tiene todos. Podríamos vivir sin necesidad de salir del barrio. Hasta hace poco tenía una librería y todavía puedes encontrar comercios pequeños de proximidad como una ferretería o barberías; cosa curiosa esa explosión de barberías que se ha generado en este barrio. Y sin olvidar los bares, muchos de los cuales alternan cafés y desayunos con un menú al mediodía. En mi barrio hay un bar regentado por unos chinos que ofrecen frito mallorquín o tumbet, que es lo que pide la gente, en lugar de comida asiática.

Historiador, periodista, profesor también de comunicación audiovisual. ¿Cómo se combinan todas esas disciplinas?

Todas las personas somos fruto de una suma de componentes y de intereses. Si bien algunas consideran su vida como dual, trabajo y ocio, otras preferimos mezclarlas y hacer que el tiempo recreativo tenga algo también de creativo.

Y ¿cómo llega al doctorado y al periodismo?

Cuando terminé mis estudios de Historia pensé que quería seguir profundizando en el tema. En la universidad encontré un camino, el de la investigación, así que preparé el doctorado y luego un postgrado en Periodismo.

