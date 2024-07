Francisca Mas: «Toda inversión que se haga en transporte público revierte en la sociedad»

¿Qué recuerdos tiene de la Palma de su niñez?

Vivíamos en Son Ripoll, en Son Sardina. Por tanto, para nosotros Palma era algo que nos caía lejos. Hasta los diez años, que vine a estudiar bachillerato en el centro, mi vida transcurrió fuera de Ciutat, aunque tuve el privilegio de convivir con la naturaleza.

¿Una infancia rural?

Sí, y me siento muy feliz que fuera así, pues ahora ese clima ya no existe o es muy difícil de encontrar. Ahora, cuando se debate sobre la masificación, he pensado en lo mucho que hemos perdido. Piense que con mis padres íbamos de excursión a s’Arenal, una playa con solo tres hoteles, jugábamos en las dunas y luego, aunque no siempre, tomarnos un helado en el carrito de Mr. Whippy. No como ahora que el consumismo desaforado nos conduce a comprar incluso lo que no necesitamos.

¿Nostalgia?

Bueno, mejor tristeza. Pero sí, pienso en esos pequeños detalles que, de pequeña, nos hacían felices.

¿Y cómo fue el cambio de pasar del campo a la Palma urbana?

Todo un descubrimiento, social y estudiantil. Pasé de una escuela pequeña, de monjas agustinas en Son Sardina, a cursar el bachillerato, primero en Jesús María y luego en el Joan Alcover. Tanto en el colegio como en el instituto tuve algunos profesores magníficos que me aportaron mucho y que nos enseñaron a apreciar la ciudad. Citaré a Jaume Albertí, con quien celebrábamos el Día del Libro, nos enseñó catalán y nos acercó los autores mallorquines. A Concha Nebot que, si bien estaba relacionada con la Sección Femenina, sus aportaciones fueron muy importantes para nosotras, pues nos inculcó el hábito de leer el periódico de forma un tanto crítica. Y sin olvidar a una profesora inmensa que fue Manuela Alcover, una historiadora excelente que ya en aquella época no utilizaba libros de texto. También tengo un buen recuerdo del profesor de matemáticas, Josep Aguiló, con el que conocimos a autoras matemáticas que no aparecían en los libros de texto.

Así que su interés por el feminismo empezó con personajes como Sófia Kovalévskaia.

(Sonríe) Bueno, científicas como ella despertaron mi interés hacia las mujeres olvidadas de la historia, pero mi implicación social empezó primero en la parroquia de Santa Pagesa a través de charlas de sacerdotes que habían estado en Burundi y con la participación en unos seminarios realizados por las juventudes comunistas. Aquí debo citar a otra gran persona influyente en mi vida, Eusebi Riera, que murió hace dos años. Él nos inculcó la importancia del estudio y del aprendizaje.

Y del instituto a la facultad de derecho.

Sí, pero no fue algo automático. Piense que yo había realizado el bachillerato de ciencias, pues siempre me han interesado las matemáticas y la física y pienso que en nuestro país hay un déficit de atención por parte de los poderes públicos hacia la investigación científica. Así que, aunque estudié humanidades, nunca he dejado de lado mi interés por la ciencia.

Una abogada interesada por los números.

(Sonríe) Por los números, pero también por otras muchas cuestiones. Ya en aquella época me interesé por la Obra Cultural Balear, otra institución que, junto a la Asociación de vecinos, marcó los ejes de lo que ha sido mi compromiso social.

¿Les falta compromiso a los jóvenes de ahora?

El activismo social cuesta mucho y de hecho había quedado algo adormecido desde finales de los ochenta, aunque cuando la crisis de 2008 muchas jóvenes críticas con el sistema se movilizaron a través del feminismo.

¿Es Palma una ciudad comprometida con el feminismo?

Ciertamente hay muchos grupos activos en ese campo, aunque también noto una cierta bajada de intereses comunes debido a las diferentes maneras de ver las líneas de actuación. Pero a pesar de eso, sí creo que Palma está comprometida con los valores feministas.

Usted vive y trabaja en Manacor, aunque viene a Palma muy a menudo. ¿Transporte público?

Defensora acérrima del transporte público. Toda inversión que se haga en transporte público revierte en la sociedad.

Pero vivió años en el centro de Palma.

Sí, y de esa época añoro los pequeños comercios, papelerías, pequeños talleres, modistas, droguerías… todo eso ha cambiado para mal debido al turismo de masas. Palma ya no es la misma desde la masificación.

