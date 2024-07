La nueva pérgola de los Patines se retrasa por defectos en el material

Las obras de instalación de una pérgola en la plaza del Obispo Berenguer de Palou, comúnmente conocida como plaza de los Patines, están sufriendo demoras por «unas lamas de madera que llegaron defectuosas», informó el Ayuntamiento. Los trabajos, que empezaron a mediados de mayo, están paralizados a la espera de que el adjudicatario envíe el nuevo material, previsiblemente en los próximos días.

Precisamente la semana que viene se celebran en el barrio las fiestas de la Mare de Déu del Carme, y todo apunta a que los vecinos no podrán disfrutar de la sombra que llevan años reclamando en esta céntrica plaza. Los residentes expresan su decepción porque el Consistorio prometió la nueva pérgola en junio.

Sin embargo, a día de hoy la zona de la intervención sigue vallada y desde hace días no hay avances. «La gente pide espacios con sombra para los niños», manifiesta Toni Jaume, vecino de la zona.

La pérgola prevista para proteger del sol y el calor a los ciudadanos se sitúa entre el parque infantil y el aparcamiento subterráneo y consta de dieciséis metros de largo y cuatro de ancho en forma de ‘L’. Jaume explica que hace unas semanas se pusieron manos a la obra «haciendo mucho ruido mientras soldaban la instalación», pero afirma que los vecinos no han recibido información alguna sobre el estado de las obras: «Nunca más se supo».

«Se han pedido una nuevas lamas al contratista y dice que estarán en Palma la semana que viene. En cuanto lleguen se instalarán», señalan desde el área de Infraestructuras de Cort.

Una vieja demanda

Hace años que los vecinos de plaza de los Patines reclaman una zona de sombra en este enclave, en el que se ubica el CEIP Aina Moll. Varios padres del colegio también han exigido mejoras en la plaza para poder disfrutar de este centro neurálgico del barrio durante los meses más calurosos del año cuando vayan a recoger a sus hijos y puedan jugar en el parque protegidos de las altas temperaturas.

Al no poder plantar árboles, porque podría suponer problemas de humedad, Cort decidió colocar una pérgola para satisfacer la demanda vecinal. La instalación de la infraestructura se ha demorado y los vecinos lamentan que no va a estar disponible para la celebración de sus fiestas. «A no ser que le den un gran empujón, estará sin acabar», augura Jaume.

Por su parte Mateu Martorell de ‘Can Vinagre’, que regenta el bar España de la vecina calle Oms, fue durante años uno de los agitadores de las fiestas de la Mare de Déu del Carme y espera que los trabajos se reanuden lo antes posible.

La instalación de la pérgola de los Patines forma parte de un proyecto que se extenderá a otras plazas de Palma en las que colocarán elementos similares para dar un respiro a los residentes cuando el calor más aprieta.

En junio de 2022 los vecinos protagonizaron una vistosa protesta cuando se concentraron en la plaza equipados con sombrillas y una reivindicación: poder disfrutar de la plaza del barrio también en los meses de verano.

Un centenar de residentes se sumaron a esta sombrillada que tuvo como lema Volem més ombra i menys calor.