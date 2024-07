Manuel de Ysasi, gerente del Mira Blau: «Los vecinos quieren un Paseo Marítimo de Palma solo para ellos»

La apertura del primer tramo de las obras del Paseo Marítimo coincide con la fiesta mañana por la noche organizada por el conglomerado comercial ‘La Milla del Marítimo’. El próximo lunes 8 se finalizará un nuevo carril en las obras del Paseo Marítimo. El que va de Avenida Argentina hasta el Auditorium. De Ysasi recalca que “estas les afectan un poco menos”.

Con la apertura de este primer carril ya se puede observar como será el nuevo Paseo Marítimo. ¿Cómo les han afectado las obras durante su proceso?

Tenemos que pensar que venimos de 4 años, desde el inicio del covid, difíciles. Se juntó un año y medio de pandemia en el que el sector del ocio nocturno fue el más castigado. Aunque hay que pensar en las autoridades y el ocio es uno de los sectores de más fácil contagio. Esta obra era más que necesaria. Si no me equivoco, el Paseo Marítimo data de los años sesenta. Fue pionero en su época, pero queda muy anticuado y obsoleto. Es un proyecto precioso. Hasta ahora tenía un chalet y ahora me han regalado un jardín. No puedo quejarme.

¿Cómo valora el resultado de la finalización de este primer tramo de las obras?

Es una preciosidad. Nos han ampliado la acera y en estos primeros pasos estamos viendo algo muy positivo. Cuando sumemos el resultado definitivo quedará un Paseo Marítimo muy atractivo.

¿Considera que, antes de que se realizaran las obras, el Paseo Marítimo era una zona que se estaba degradando?

Por supuesto. Nosotros somos los principales interesados en que sea una zona lo más bonita posible para todos. Sobre todo para el palmesano y el mallorquín. Somos el único ocio nocturno que existe para el palmesano durante todo el año. Es el Paseo de los palmesanos y los mallorquines.

¿Cuál es el futuro del Paseo Marítimo? ¿Es posible compaginar el turismo teniendo en cuenta al residente?

En una reunión con la Autoridad Portuaria durante la pandemia nos dimos cuenta de que había una cantidad bestial de gente que quería salir a pasear por la zona. No teníamos un paseo marítimo como tal. Tengo planos del proyecto de hace 15 años y nunca se había logrado ponerse en marcha. Tenemos que darle una oportunidad diaria. Para que a las 19h alguien decida salir a pasear nos tenemos que comprometer todos. Los establecimientos, autoridades, locales de ocio... Debe ser el lugar al que todos los mallorquines deseemos ir.

¿Un nuevo Paseo Marítimo implica un nuevo concepto de ocio nocturno?

Nos hemos reunido con varias instituciones. Con EMAYA para impulsar una campaña de reciclaje de vasos de plástico y ahora hemos solicitado papeleras porque no teníamos. También para eliminar los grafitis. Con Autoridad Portuaria para promover actividades. Estamos comprometidos para que el Paseo Marítimo sea bonito y útil para el palmesano. No queremos un turismo de excesos, queremos que el mallorquín venga a disfrutar de él.

¿Cómo vería el traslado de una parte del ocio nocturno a polígonos para evitar problemáticas relacionadas con el ruido?

En un paseo en el que la gente salga a pasear, también debe haber establecimientos donde puedan sentarse a tomar algo. Derivando el ocio de vaso de tubo con cubitos al cóctel paulatinamente. Nuestros clientes son gente reposada.

¿Qué locales se han adherido a la 'Milla del Marítimo'?

Somos ocho locales. Locales históricos del Paseo marítimo que tienen muchos años. Epic Palma, Mira Blau, Thalassa Marítmo, Mumbai Lounge, Made in Brasil, Malecon 27, La Bodeguita del Medio y el Times Square. Ese concepto de la ‘milla’ la acuñó un periodista, siempre que bajaba al paseo marítimo a tomar unas copas la llamaba la milla. 'Voy a la milla de oro', decía.

¿En qué consistirá la fiesta 'La milla de blanco' de mañana?

Hicimos una primera fiesta presentando el proyecto de la 'milla' en abril. De la unión del ocio nocturno. Está encaminado a hacer fiestas vespertinas. Es una fiesta que celebramos aprovechando el inicio del verano. Ofrecemos una primera copa y destacamos que todo aquel que venga vestido de blanco tendrá un obsequio por parte de los locales. También les invitamos a cenar. Empezará sobre las 19h y acabará sobre las 22h o las 23h. Creemos que el ocio nocturno va en esta línea. Salir de casa antes y también llegar antes.

Imagen de la anterior fiesta organizada por la 'Milla del Marítimo' / La Milla del Marítimo

¿Hacia qué público dirige esta fiesta?

Nos dirigimos al residente. Es una fiesta de reencuentro con los clientes de toda la vida. Llevo 29 años en el Mira Blau y varios trabajadores de otros locales también llevan mucho tiempo trabajando. Los clientes vienen porque se encuentran a caras conocidas.

Además de EMAYA y la Autoridad Portuaria, ¿Con qué instituciones se han reunido?

Aparte de EMAYA, también hemos tenido reuniones con el Ayuntamiento y Delegación de Gobierno. Desde el covid se nos ha restringido el horario de las terrazas. Teníamos un horario hasta las 4 de la madrugada y teníamos el control absoluto de nuestra terraza. Desde que nos la han restringido a partir de las 00:30 dejamos de tener el control sobre la acera porque se convierte en dominio público. Antes del covid no habíamos tenido ningún problema de ruidos con los vecinos.

¿Quién y desde cuándo les ha restringido los horarios?

Nuestras terrazas dependen de la Autoridad Portuaria, pero están en correlación con el Ayuntamiento. Autoridad Portuaria nos comunicó durante la pandemia que nuestras terrazas dejarían de estar ligadas a la actividad y responderían a un horario estricto. Antes teníamos las terrazas hasta las 4 de la madrugada y podíamos mantener el orden de las terrazas. Una persona sentada es más tranquila que una de pie. Ahora retiramos las terrazas más pronto y tenemos una gran cantidad de personas de pie creando mucho ruido que ya no podemos controlar porque están en la vía pública.

Entonces es competencia de la Autoridad Portuaria.

Hay un lío de licencias importante. El Paseo Marítimo pertenece a la Autoridad Portuaria y en caso de que haya algún problema es la Policía Local la que tiene que atenderlo. Entonces la policía llega y se encuentra que no tiene jurisdicción porque pertenece a la Autoridad Portuaria.

¿Han solicitado a la Autoridad Portuaria ampliar el horario de terraza?

Lo hemos hecho y hay un problema con los vecinos. Nos gustaría que entendieran que antes del covid no existían estos problemas. Desde la pandemia, cuando hemos dejado de tener esta responsabilidad es cuando han aparecido. Nos beneficiaría a todos.

¿Han hablado con los vecinos o agrupaciones?

Hemos tenido reuniones conjuntas con la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y la agrupación de vecinos y es complicado hablar con ellos. Con nuestros vecinos particulares tenemos muy buena relación.

¿En estas reuniones cuál es la postura de la asociación de vecinos?

La distancia entre agrupación de vecinos y nosotros es muy grande. Quieren que solo ellos puedan pasear por el Paseo Marítimo. Quieren un Paseo Marítimo solo para ellos, mientras que nosotros queremos un Paseo Marítimo para todos los mallorquines.

¿Han pensado en acercar posturas?

Nosotros optamos siempre por el diálogo. A diario hacemos campaña en pro de un paseo marítimo limpio y evolutivo. Vemos las aceras sucias y llamamos a EMAYA para que lo limpie lo antes posible. Pasan una vez a la semana y está sucio todos los días.

Suscríbete para seguir leyendo