Denuncian más conflictividad en las Columnas de Palma por la menor presencia policial

La Policía Local de Palma ha reducido en las últimas semanas el número de denuncias propuestas por botellón. Y ello se debe a que las unidades del GAP, que actúan en grupo y se mueven en moto, han sido enviadas a la Platja de Palma para controlar a los grupos de turistas que se concentran allí. Sobre todo en primera línea, donde aprovechan para beber más de la cuenta. Mientras estos agentes están patrullando por esta zona turística, disminuye su presencia en los parques y plazas de los barrios, que es precisamente donde se suele detectar a los grupos que se reúnen para hacer botellón en la calle.

Los vecinos que viven por los alrededores de la plaza de las Columnas, en Palma, han denunciado que en las últimas semanas han aumentado la presencia de pandillas, que también realizan botellones. Son jóvenes sin empleo, la mayoría de procedencia sudamericana, que se pasan horas reunidos en la plaza. La mayoría participa en botellones y muchos de ellos terminan en estado etílico. Los vecinos han grabado a algunos de ellos orinando en plena plaza, a escasos metros del parque infantil.

Por ello, los residentes exigen que haya más presencia policial por la zona y que se actúe de inmediato cuando se detecta algún botellón.

Las órdenes de aumentar la vigilancia en la Platja de Palma, según han señalado fuentes internas, se viene aplicando desde el pasado mes de abril. Sin embargo, parece ser que está previsto modificarlas en las próximas semanas.

Denuncian más conflictividad en las Columnas por la menor presencia policial / Guillem Bosch

Los GAP son los agentes a los que se les encomienda la misión de controlar a las pandillas y evitar las concentraciones callejeras para beber alcohol en la calle. Estos comportamientos están prohibidos por las normas municipales y se sancionan con multas.

Los policías de esta unidad siempre actúan en grupo y nunca en pareja. Esta estrategia es más efectiva porque se puede identificar a más personas a la vez y de esta forma se limita el riesgo de que alguna de estas personas sospechosas pueda mostrar su violencia hacia los policías.

Fuentes policiales señalan que en las últimas semanas se ha detectado un aumento de casos de botellón en distintas barriadas de la ciudad, pero que no se puede actuar siempre para erradicar a estos grupos por falta de efectivos. El hecho de que las unidades motorizadas tengan órdenes de desplazarse con más frecuencia a la Playa de Palma no supone que la ciudad no disponga de la seguridad suficiente, según afirman fuentes oficiales del cuartel de Sant Ferran.

En esta tarea de control de los turistas que se concentran para beber todo tipo de alcohol frente a la playa no se suelen imponer multas. Casi todos los que beben en la calle suelen ser extranjeros. Muchos de ellos consumen más de la cuenta y son víctimas fáciles de los grupos de delincuentes que actúa en esta zona.

Por ello, la labor policial también se centra en proteger a los turistas de los delincuentes. Aunque es cierto que beber alcohol en la calle está prohibido, son muy pocos los turistas que son sancionados. Ello se debe a que son muy escasas las multas que se pagan y cuando se van es casi imposible perseguirles para que las abonen.

