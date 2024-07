PP y Vox abandonan la reunión del Pacto por la Inclusión Social de Palma y la izquierda les acusa de "dinamitarlo"

Los partidos de izquierdas del Ayuntamiento de Palma han denunciado que el PP y Vox han "dinamitado" el Pacto por la Inclusión Social al abandonar hoy una reunión porque estaban en desacuerdo con los puntos del orden del día que iban a debatirse. Estas reuniones tienen lugar cada dos meses a iniciativa de EAPN-Xarxa per la Inclusió Social para marcar líneas de actuación a seguir para ayudar a los colectivos más vulnerables y evaluar situaciones de pobreza.

PSOE, Més per Palma y Podemos han lamentado que al inicio de la reunión la coordinadora de Serveis Socials, Patricia Pizá, en representación del PP, y la regidora de Vox, Gari Duran, han mostrado su oposición a debatir sobre los tres puntos propuestos por EAPN: la proposición aprobada en el pleno de mayo relativa a los empadronamientos e inmigración ilegal, informar sobre el cierre de la Oficina Antidesahucios y organizar una campaña contra la aporofobia y los discursos de odio.

De este modo, y después de un cruce de reproches entre unos y otros, el encuentro ha concluido con la marcha de las representantes del PP y Vox. Estos partidos argumentaban que esas cuestiones que iban a debatirse ya habían sido aprobadas en el pleno.

"Han empezado diciendo que no les parecía bien este orden del día y que por tanto abandonarían la reunión. Con esta actitud el PP pone en peligro el Pacto por la Inclusión Social. El problema ya no es solo las políticas que está impulsando y que van en contra de la filosofía del pacto. Además dinamitan y rompen el diálogo con la Xarxa per la Inclusió Social. Una vez más demuestran que sus políticas van en contra de las personas más vulnerables", ha criticado el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras, presente en el encuentro.

La regidora de Podemos, Lucía Muñoz, también ha expresado su disgusto por lo que considera un "incumplimiento sistemático del Pacto por la Inclusión por parte del PP y Vox". La concejala señala que este "plantón” "e debe a que ambos partidos pretendían "evitar dar explicaciones por sus políticas de criminalización de la pobreza".

"Se excusan en que no estaban de acuerdo con la orden del día, pero podrían haber realizado aportaciones a esta, como ya han hecho otras veces durante los últimos meses", ha continuado la edil morada.

Podemos: "Una actitud antidemocrática"

Muñoz ha lamentado que "hace meses que el pleno aprueba mociones y se llevan a cabo políticas públicas que son contrarias al Pacto que firmamos en diciembre y que este Ayuntamiento se comprometió a cumplir". En este sentido, ha recordado que en mayo "se aprobaba una moción de Vox sobre el empadronamiento y la inmigración ilegal que era una barbaridad basada en prejuicios racistas y que criminalizaba la pobreza".

En opinión de la regidora de Podemos, lo sucedido este mediodía demuestra "una actitud antidemocrática que deja en papel mojado" el pacto.