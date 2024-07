Més per Palma pide ampliar la Zona de Bajas Emisiones a toda la ciudad entre el mar y la Vía de Cintura

Més per Palma ha presentado aportaciones a la propuesta de Zonas de Bajas Emisiones del Ayuntamiento de Palma. La formación considera que el proyecto del Partido Popular "no supone ningún avance en la reducción de emisiones, ni representa ninguna mejora hacia la movilidad sostenible de la ciudad". En este sentido, señala que "la nueva norma no incluye ninguna novedad respecto a la situación actual".

El concejal Miquel Àngel Contreras denuncia que "las Zonas de Bajas Emisiones se limitarán al Centro Histórico, una de las zonas con menos emisiones de la ciudad gracias a la ampliación de los ACIRES de los últimos años". De este modo, el regidor considera que "debería hacerse donde está el grueso de la movilidad de Palma, que no es precisamente en el Centro".

Además, Contreras ha destacado que "en cuanto al propio Centro Histórico la propuesta es ridícula" porque "se habría podido avanzar en el reparto de mercancías de una forma más sostenible, impulsando el uso de los vehículos eléctricos y de menor tamaño, como ya hacen muchas otras ciudades y países europeos".

Ampliación a Son Rapinya o El Molinar

En sus aportaciones al proyecto, Més per Palma apuesta por incorporar todo el espacio entre el mar y la Vía de Cintura en las ZBE, incluyendo todo el Eixample. Además, pide que se estudie la incorporación en el futuro a las ZBE de los barrios con problemáticas singulares de tráfico, como Son Rapinya, El Molinar y otros. En cualquier caso, solicita que se tenga en cuenta como Zona de Especial Sensibilización el ámbito escolar de la zona de Son Rapinya, vista la alta densidad de tráfico y los graves problemas de congestión que se producen.

Además, y como otra medida para reducir la circulación de vehículos y luchar contra la masificación turística, la formación pide que se prohíban en todas las ZBE el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos de alquiler de los no residentes. "Desde Més ya planteamos en el pleno del pasado mes de marzo que se aprovechara su implantación para prohibir la circulación de los coches de alquiler, pero el Partido Popular no está dispuesto a hacerlo, y votó en contra" , ha señalado Contreras.

Més per Palma propone también que donde dice que "pueden tener prioridad de circulación y estacionamiento los vehículos no contaminantes en el reparto de la última milla", se sustituya por "emprender una escalada progresiva (equivalente a la que se prevé para los vehículos particulares) para que en 2030 el reparto de la última milla deba realizarse exclusivamente con vehículos no contaminantes". También pide que en el Centro Histórico, "vistos la tipología de las calles y los problemas que causan los vehículos de grandes dimensiones, el reparto de mercancías tenga que hacerse con vehículos de pequeño tamaño".

Por último, la formación pide que los vehículos de clientes con pernoctación en establecimientos hoteleros o similares sólo puedan acceder a las ZBE cuando dispongan del distintivo correspondiente, y siempre y cuando el establecimiento cuente con un aparcamiento propio.

Una nueva oportunidad perdida

Contreras considera el proyecto de ZBE del PP, en caso de materializarse, “una nueva oportunidad perdida para que Palma avance hacia una ciudad más sostenible, con un aire más limpio y, por tanto, con mayor calidad de vida. Con la dimisión de dos altos funcionarios del área de Movilidad ha quedado claro que el equipo de gobierno no tenía ninguna intención de realizar una propuesta que redujera las emisiones a Palma. La propuesta de ZBE de Martínez denota la falta de valentía propia de unos gobernantes que se alinean con los postulados negacionistas de la emergencia climática propios de la extrema derecha”.