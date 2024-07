Denuncian a la Defensora de la Ciudadanía un Karaoke de Palma que supone "una tortura" para los vecinos

La asociación de vecinos Barri Cívic Es Jonquet ha denunciado ante la Defensora de la Ciudadanía un Karaoke que se ha convertido en "una auténtica tortura" para los residentes que viven cerca. El establecimiento, ubicado en la avenida Argentina, acumula decenas de denuncias desde hace más de un año "por incumplimientos reiterados de la normativa" que hasta ahora no han tenido respuesta por parte del Ayuntamiento de Palma.

"Si bien no es un caso aislado, porque por desgracia estas situaciones están a la orden del día en Palma, merece atención por cómo afecta a quienes viven encima y como ejemplo de la ineficacia de la administración frente a este tipo de situaciones conflictivas", lamenta Barri Cívic Es Jonquet.

"Se trata de un local que funciona como karaoke, que no cumple ninguna norma urbanística, ni técnica de protección contra el ruido. Cada fin de semana a las once de la noche levantan las persianas enrollables metálicas, encienden la música y sus clientes corean a grito pelado las canciones del karaoke sin el menor pudor en un local sin insonorizar", explican estos representantes vecinales de Santa Catalina .

"La fiesta continua hasta pasadas las cuatro de la madrugada y acaba nuevamente con el ruido ensordecedor de las persianas enrollables metálicas echando el cierre. Esto sucede semana tras semana, siendo una auténtica tortura para las personas que viven encima, les va en ello sus derechos y su salud", advierte esta asociación.

"Indefensión de los ciudadanos"

Considera "descorazonador" comprobar "la indefensión de los ciudadanos de a pie frente a este tipo de injusticias". Barri Civic lamenta que las administraciones "no respondan" pese a tratarse de "casos denunciados reiteradamente, con incumplimientos comprobados con mediciones de la patrulla verde, informes médicos que demuestran afectación a la salud, testimonios en medios de comunicación".

De este modo, los vecinos dan un paso más recurriendo a la Defensora de la Ciudadanía. "Llegados a este punto nos preguntamos quién vela pues por los derechos más básicos de los ciudadanos, qué tiene que pasar para que la administración intervenga de una manera rápida y eficaz frente a este tipo de situaciones flagrantes y por qué se es tan tolerante con locales que no cumplen ordenanzas ni legislación".

La asociación Barri Cívic Es Jonquet reclama que estos conflictos para la convivencia tengan una respuesta por parte del Consistorio "contundente, con sanciones administrativas, empatizando y defendiendo al ciudadano que lo sufre, de manera que tengan que corregirse desde el principio y no se cronifiquen o se hagan extensivos, como sucede hasta ahora".

El pasado abril este diario publicó el testimonio de Luisa del Valle, una vecina que vive encima del Karaoke. "El médico me ha dicho que he empeorado por lo que sufro con el ruido, que me ha roto el ciclo del sueño. Entre semana me encuentro que ya no puedo descansar más allá de las 4 de la madrugada", detalló.