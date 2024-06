El amor de Pili por la cocina mexicana cabe en un taco: los suyos elaborados en Palma aspiran a ser los mejores de España

Es un lugar humilde, un local pequeñito en una calle secundaria en el barrio de Pere Garau en Palma. Pili -o Flor, la historia de su nombre bien vale una ranchera- es menuda, mexicana pura sangre nacida en Yucatán. Hace ocho años que abandonó el país del picante y vino a Mallorca. “Por necesidades de la vida, en busca de un futuro mejor”. En febrero del año pasado montó la taquería Tak&Roll, en Benet Pons i Fàbregues, 2B. El concepto de esta casa de comidas continúa inalterable, todo es como el primer día: preparación casera, tradicional, artesana y con productazo.

“Quería que este lugar hecho con mucho amor fuera como una taquería de mi país, donde el cliente se sintiera como en casa”, explica Pili García a este periódico, interesado en conocer el secreto de su taco estrella, el de cochinita pibil, elaborado a partir de carne de cerdo al horno, especias y hoja de plátano. La masa de la tortilla se elabora cada mañana en esta tasquita de cocina abierta, “para que todo el mundo pueda ver lo que les cocino”. El concepto de Tak&Roll bebe de la enraizada costumbre en el país azteca de comer en los puestos ambulantes.

PALMA, ENTREVISTA A FLOR GARCIA Y SU RESTAURANTE DE TACOS EN PERE GARAU "TAK AND ROLL". / B. Ramon / B

Versátil

El taco no es sólo algo rico que echarse a la boca. El taco es un símbolo identitario para un mexicano, una religión. “Es espectacular poder mostrar diferentes maneras de prepararlos, es un plato muy versátil”, en palabras de Pili. En definitiva, todo en la vida es taquizable. “Las salsas y los guisados que ponemos en la tortilla también se preparan diariamente aquí con mucho cariño”, explica. La carne y la verdura se compran en el barrio. Los vegetales, en el vecino mercado de Pere Garau. La carne se la surte Can Dante 2, “todo de primera calidad”.

Otra baza del negocio de Pili es que es muy familiar. “Todos cooperamos de algún modo, mis hijos, mi pareja”, comenta. Su hermana también reside en la isla.

Tacos mojados, moles y ceviches

La carta de esta tabernita decorada con catrinas, guitarras y algún sombrero mariachi no es extensa, la mejor prueba de que uno va a alimentarse de comida gustosa y fresca. Además del de cochinita, se sirve el taco pastor, alambre o el campechano. “También preparamos tacos mojados, ceviches del Estado de Guerrero, moles y otros platos típicos de Jalisco. Los fines de semana introducimos todas estas recetas aparte de los tacos. Mi intención es traer un plato de cada Estado, la gastronomía mexicana ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco”, señala.

Este rinconcito de México en Pere Garau tiene cada día más personas haciendo cola en su puerta. “Tengo cuatro mesas [dos de seis, una de cuatro y una de dos] y la barra. Mi prioridad es servir aquí en el local, atender bien a las personas. Los días que tengo lleno, no hago pedidos para llevar [su comida no está en ninguna plataforma de reparto]. No quiero que los clientes esperen”, asegura. “Quien venga no encontrará un lugar frío, me gusta contar cosas de la cocina de mi país a mis comensales, comparto con ellos muchas cosas”, añade.

Micheladas

Una buena comida debe ser regada con un buen caldo. A falta de vino, buen surtido de tequilas en esta tasquería, “las micheladas las preparamos espectaculares en jarras de barro especiales que mandamos fabricar en Aranda de Duero”.

Desde que tenía 12 años, Pili tenía un sueño recurrente: montaba su propio restaurante. “Desde esa edad llevo metida en el mundo de la cocina, ahora tengo 44. He vendido comida en la calle, en México, también en puestos ambulantes”, cuenta. Conoce cómo come su gente y los aderezos, adobos y aliños que potencian el sabor de los productos.

Finalista en el certamen

Ahora tiene la oportunidad de demostrar que es una maestra taquera que domina la cocción de la carne y el chup-chup de sus salsas. Para elaborarlas, sí requiere de género de importación mexicano: condimentos especiales, picantes salvajes desconocidos por estos lares. Son su secreto mejor guardado. Su pericia en los fogones podrá exhibirlo el próximo martes en el concurso Mejores tacos de España, del que ya es finalista. “El lunes viajamos a Oviedo, que es donde se celebra. Y el martes cocinamos frente a un jurado de alto rango. El taco que prepararé es el de cochinita. Me enfrento a otros 15 finalistas. Haré la receta de siempre y lo serviré tal y como se hace en México. Pero me reservo también dar alguna sorpresa”, asevera.

Gane o no, al día siguiente la pequeña taquería de Pere Garau levantará la persiana a las 12 del mediodía para servir los mejores tacos de la ciudad, un manjar que a principios del siglo XX se consideraba comida para el hampa. Como siempre, la bendita cultura popular, la que viene de abajo, es la que acaba triunfando, díganselo a la cumbia o al narcocorrido.