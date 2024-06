El pleno de Palma se calienta por el franquismo y Le Senne: "El PP ha asumido las tesis fascistas de Vox"

Izquierda y derecha se han lanzado palabras gruesas durante el pleno del Ayuntamiento de Palma, cuando se han debatido proposiciones del PSOE y de Més per Palma para condenar a Gabriel Le Senne por arrancar una foto de Aurora Picornell y pedir su dimisión como presidente del Parlament. La sesión ha ido caldeándose a medida que los regidores de uno y otro lado se metían en una escalada verbal que ha terminado con el PP rechazando la totalidad de las iniciativas pese a que la semana pasada anticipó un apoyo parcial.

"Hemos votado en contra por los insultos proferidos por PSOE y Més per Palma con afirmaciones como herederos del franquismo y fascistas", han justificado los populares.

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, ha iniciado la defensa de la proposición. "Gabriel Le Senne protagonizó un acto violento el día en el que el Parlament derogaba vergonzosamente la Ley de Memoria Democrática de Baleares. Aurora Picornell y las Roges del Molinar son símbolos de la democracia y de la libertad, romper sus imágenes es un ataque a la memoria de nuestra historia y a todas las víctimas del franquismo", ha introducido, al tiempo que ha denunciado la "expulsión injustificada" de las diputadas socialistas Mercedes Garrido y Pilar costa: "Fue un acto de violencia que no tiene cabida en nuestras instituciones".

En este punto Ducrós ha reprochado al alcalde, Jaime Martínez, que sonriera ante sus palabras. "Esto no es una broma, mantenga el respeto por esta institución. Es una vergüenza ver su actitud en un tema tan serio. Mantenga las formas", le ha reclamado el socialista entre la creciente indignación de los regidores de izquierdas.

En la moción se instaba al Ayuntamiento a que condenara "de manera enérgica" la actitud de Le Senne.También se reclamaba su dimisión y un apoyo del Consistorio a las diputadas socialistas expulsadas, así como el rechazo a la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Inicialmente el PP iba a apoyar los puntos referentes a la condena de la actitud del todavía presidente del Parlament y al respaldo a las dos diputadas socialistas. Sin embargo, el equipo de gobierno ha terminado por rechazar todos los puntos. Igual que Vox, aunque en este caso no ha habido sorpresas.

La regidora de Podemos, Lucía Muñoz, se ha dirigido a los regidores del PP parra reprocharles que "sus risas son una muestra más de su desprecio hacia las víctimas del franquismo. Aurora Picornell Femenías. Escuchen su nombre", les ha sugerido.

"No volveremos al silencio impuesto por una dictadura fascista de la que ustedes son herederos. Picornell fue una feminista, sindicalista y una brillante comunista que dedicó su vida a luchar contra el mayor cáncer de este país, el fascismo. Las ideas no se matan con balas y la memoria no se borra por mucho que ustedes lo quieran", ha pronunciado Muñoz entre gestos airados de los regidores del PP y de Vox.

"Le Senne lleva una semana ensuciando el Parlament y eso es responsabilidad del PP, ustedes legitiman estas acciones", ha añadido la regidora.

Vox: "El comunismo es responsable de millones de asesinatos"

La portavoz adjunta de Vox, Gari Duran, ha reconocido que la actitud de Le Senne, de su mismo partido, "merece un reproche" y por eso "pidió disculpas". Después ha pasado al ataque para responder a la "sobreactuación" de la izquierda. "Hubo quienes luchaban por la libertad y la democracia. Otros pasaban por allí y otros solo defendían el comunismo, responsable de millones de asesinatos. Y la señora Muñoz lo defiende pese a la huella criminal que ha dejado en sangrientas dictaduras de las que son cómplices", ha manifestado la regidora.

Duran ha defendido la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares -"no solo no es un retroceso, es un avance"- porque con esa ley "ensalzaban a unas víctimas y no a otras, fuesen buenas personas o fuesen unos asesinos. Ustedes no buscan la reparación, buscan erigirse en descendientes de las víctimas buenas y hacernos pasar al resto como descendientes de los verdugos", ha concluido.

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha proseguido con la escalada verbal. "Es espectacular el silencio del PP. ¿No piensan decir nada de esta moción? Es un silencio atronador. Y encima con esta coña. Estamos hablando de un tema serio; de víctimas del fascismo. De si tenemos, 40 años después, una actitud democrática o aún somos herederos del franquismo. El PP y Vox son herederos del franquismo. De donde vienen es del franquismo. Y viven de esa herencia", ha manifestado provocando el enfado de muchos regidores de los dos partidos de derecha.

"El Partido Comunista defendió la democracia contra la dictadura franquista. Manipulan la historia. Aquí hubo partidos y personas que se dejaron la vida por la democracia, para que pudiésemos votar y para que desgraciadamente partidos fascistas como Vox pueden estar sentados en este pleno. El problema es que el PP se ha alineado con las tesis fascistas de Vox", ha afirmado.

Bonet pide a Truyol educación

Tras pronunciar estas palabras, el primer teniente de alcalde, Javier Bonet le ha pedido educación. "Eso pido yo, educación", le ha respondido Truyol. ¿Condenan el asesinato de Aurora Picornell sí o no? ¿Condenan los asesiantos del franqusimo sí o no? Condenenlo y condenen las actitud violenta de Le Senne", ha señalado la regidora de Més per Palma.

Antes de la votación, el regidor del PP, Llorenç Bauzá, ha respondido en nombre del equipo de gobierno. "La diferencia entre nosotros y ustedes es que nosotros condenamos todos los ataques, ustedes solo cuando pueden colgar cartelitos o alarmar a la ciudadanos. El PP condenó los hechos del Parlament desde el primer momento. Pero reflexionen y bajen el tono, contribuyen a una crispación que los ciudadanos no quieren", ha indicado el regidor, que ha acusado a Truyol de comportarse como "una posesa".

Bauzá ha terminado subrayando que el PP "representa la centralidad, la tranquilidad y el sentido común", y ha manifestado que "no contribuiremos al circo que están acostumbrados a montar".