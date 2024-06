El Ayuntamiento niega que vaya a desmantelar la Oficina Antidesahucios: "Daremos un servicio de vivienda multidisciplinar"

La Oficina Antiokupación - o "multidisciplinar", como la define el equipo de gobierno- no estará abierta este lunes 1 de julio, como Vox exigía al PP. En todo caso, Cort ha salido al paso de las críticas de la izquierda y ha asegurado que este nuevo servicio no implicará el desmantelamiento de la actual Oficina Antidesahucios.

"En ningún caso tenemos la intención de suprimirla. Llevamos un compromiso electoral que tiene que ver con abordar el problema de la vivienda de manera integral. Pretendemos implementar servicios y dotarlos de nuevos contenidos que refuercen todas las problemáticas que afectan a la vivienda y que no tienen que ver solo con los desahucios. Hay cuestiones sobre la fiscalidad, sobre cómo incentivar el alquiler de larga duración o sobre cómo podemos coordinarnos con el resto de administraciones para luchar contra el alquiler turístico ilegal. En ningún caso suprimiendo los servicios que ya ofrece este Consistorio", ha subrayado Óscar Fidalgo, teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda.

También ha negado que su departamento haya dado instrucciones para trasladar a trabajadores de la Oficina Antidesahucios a otros departamentos. Al contrario, el regidor ha asegurado que está en conversaciones con otras administraciones para sumar personal a ese nuevo servicio público en materia de vivienda.

"Van a ser exactamente los mismos trabajadores y ni uno solo de ellos dejará de ejercer sus competencias. No se ha dado ninguna instrucción por parte de Urbanismo", ha destacado Fidalgo.

El regidor ha admitido que no cumplirá con el plazo puesto por Vox. "Muy probablemente no estará todo en funcionamiento el 1 de julio. Estamos en conversaciones con colectivos profesionales con los que llegaremos a acuerdos para que nos ayuden en la prestación de servicios. También hablamos con otras administraciones para tener un refuerzo de personal en esa Oficina multidisciplinar. En materia de seguridad, tenemos acuerdos pendientes de cerrar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para dotar de herramientas a la administración municipal para conseguir que la vivienda sea algo integral y ofrecer un servicio eficiente a los ciudadanos, no solo a los que sufren lanzamientos por ejecuciones hipotecarias o impagos del alquiler", ha explicado Fidalgo durante un receso del pleno que tiene lugar hoy en Cort.

"Lo haremos a la mayor brevedad. No queremos ser rápidos, queremos ser eficientes y creo que podemos esperar una o dos semanas", ha aventurado.

Asimismo, Fidalgo ha indicado que probablemente el nuevo servicio necesitará un local mayor que el que acoge actualmente la Oficina Antidesahucios: "Cuando esté todo cerrado veremos cómo lo distribuimos porque tenemos una limitación espacial. Si actualmente hay ocho personas y tenemos que meter a doce, tendremos un problema de reorganización. En cualquier caso, será en dependencias municipales. Veremos si es en la sede actual, en otra o en varias".

Representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) han asistido al Ayuntamiento para denunciar "el desmantelamiento" de la Oficina Antidesahucios. "Que digan si van a proteger a los grandes tenedores creando una Oficina Antiokupación y van a desproteger a los ciudadanos que no pueden pagar estos alquileres abusivos eliminando la Oficina Antidesahucios", ha señalado Paco Belmonte, representante de la PAH.

"Constituye un ejemplo de la falta de política en vivienda social de este Ayuntamiento", ha añadido.

Asimismo, han criticado que no hayan podido intervenir en el pleno.

Por su parte Xisco Ducrós, portavoz del PSOE de Palma, ha criticado que durante este primer año de legislatura "el PP no ha hecho nada en nada en materia de vivienda pública". En este contexto, ha lamentado que "el alcalde de Palma tiene la intención de hacer desaparecer la Oficina Antidesahucios sin dar ninguna explicación pese a que es un servicio imprescindible para la ciudadanía que además ha funcionado muy bien".

"Pedimos que no la desmantelen. Al contrario, que le destinen más recursos para un servicio imprescindible", ha añadido.

En este sentido, Ducrós ha recordado que el equipo de gobierno quiere "liquidar el Patronato Municipal de la Vivienda". El PP, ha indicado el portavoz socialista "solo defiende los intereses privados, no los de la ciudadanía". Y ha puesto como ejemplo el anuncio de Cort para construir 1.200 viviendas para alquiler asequible en solares públicos.

"Van a regalar solares municipales destinados a equipamientos en los barrios para que particulares construyan vivienda y hagan negocio. Lo que nosotros pedimos es que se pongan en marcha ayudas para el alquiler y que Palma se declare zona tensionada. En Barcelona lo hicieron y ya se ha constatado una reducción de los precios", ha valorado.