Jaime Martínez: «No permitiremos que el que paga impuestos sea insultado por los incívicos»

Jaime Martínez cumple un año al frente del Consistorio con muchos frentes abiertos y la relación con Vox desgastada. Le declara la guerra a los pisos turísticos ilegales, confía en enfriar los alquileres sin topar los precios y advierte de que se le acaba la paciencia (otra vez) con Son Busquets.

Hace justo un año todavía estaba convencido de que podría gobernar en minoría. ¿No fue muy ingenuo?

No. Fue una buena decisión, sobre todo porque cumplí mi palabra. Me presenté a las elecciones diciendo que si era el más votado, gobernaría en minoría. Así que hice lo que dije que haría. Ha pasado un año y es verdad que gobernar en minoría genera situaciones complicadas, pero al final se trata de llevar a cabo las políticas que necesitan los ciudadanos de Palma.

Sigue diciendo que gobierna en minoría pese a que está atado a Vox por el acuerdo programático que firmaron en septiembre.

Vox no está en el equipo de gobierno. Y ese pacto programático de 95 puntos reafirmaba gran parte de mi programa. A día de hoy estoy satisfecho de su grado de cumplimiento porque buena parte de esos puntos están aprobados o en marcha. Claro, para tener un gobierno más o menos estable necesitamos llegar a acuerdos con otros partidos. Y en este sentido el único partido que se ha puesto a trabajar para mejorar la ciudad ha sido Vox con ese pacto programático.

Martínez posa en uno de los balcones de Cort. / B. Ramon

Últimamente Vox solo le regala reproches. ¿Le preocupa la estabilidad de su acuerdo?

No. Lo que me preocupa es no poder llevar a cabo las políticas que Palma necesita. Que mi programa de gobierno no se pueda llevar a cabo. Ese programa se consolidó en septiembre con aquel acuerdo y los pactos están para cumplirse. Así lo hará el PP y entiendo que Vox también.

¿Ha hablado o va a hablar con Fulgencio Coll para limar asperezas?

No hay asperezas que limar. Mi relación con Fulgencio Coll es buena, a nivel personal y político. Hay un pacto programático de 95 puntos y mi compromiso es que se siga cumpliendo. Entiendo que el compromiso de Vox es el mismo.

Ha pasado un año y siguen quejándose recurrentemente de la gestión del anterior Ayuntamiento de izquierdas. ¿Cuándo van a dejar de escudarse en la herencia recibida?

Me acuerdo de su gestión cuando ellos la olvidan. La izquierda ha gobernado los últimos ocho años en Palma y doce de los últimos dieciséis. Por tanto no pueden hacer la demagogia que vemos continuamente en este Consistorio, cuando hacen como si no hubieran gobernando nunca. Los problemas de vivienda y de saturación turística que hoy sufrimos son gracias a sus políticas. Esa es la realidad. A partir de aquí, yo he venido a aplicar las políticas que la ciudad se merece. Pero si los tres partidos de izquierdas que gobernaron hasta el año pasado no hacen una oposición constructiva y no son conscientes de la situación que dejaron, tendré que recordárselo en algún momento. Pero no contesto a la demagogia con más demagogia, lo hago con datos.

Reconocen que Palma vive una emergencia habitacional, pero en este primer año de legislatura no han aprobado ni una sola medida de calado al respecto.

Difiero de ese análisis. Desarrollar un plan de vivienda municipal es complejo, sobre todo viniendo de ocho años en los que se construyeron cero viviendas. ¿Qué hemos hecho? Hemos trabajado en la seguridad jurídica y en la agilización administrativa, hemos recuperado la cita presencial, los informes de Recursos Hídricos que se dilataban tres años ahora los hacen los funcionarios de Urbanismo, se ha aprobado la posibilidad de implantar las ECUS para agilizar la concesión de licencias y vamos a poner en marcha la construcción de 1.200 viviendas de precio limitado. Y la semana pasada se desbloquearon los desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General. Ahora trabajamos en modificar la ordenanza fiscal para bonificar el alquiler de larga duración. Y seremos inflexibles con el alquiler ilegal turístico. Si lo frenamos, pondremos vivienda en el mercado.

¿Cuántos pisos se alquilan ilegalmente a turistas en Palma?

El alcalde cumple un año al frente del Consistorio. / B. Ramon

No tenemos el dato real porque no están identificados. Sabemos por los datos que manejan el INE y las diferentes plataformas de alquiler que hablamos de entre tres mil y cinco mil viviendas en Palma.

¿El Ayuntamiento tiene recursos para detectar hasta cinco mil alquileres ilegales?

Como todas las administraciones, necesitaríamos un ejército para perseguir a todos los que incumplen la norma. Por eso es muy importante que la gente se conciencie de que las leyes están para cumplirse y el Ayuntamiento tiene que ser inflexible. En este sentido, coordinamos con el Consell baterías de inspecciones. Pero también creemos en incentivar porque no se trata solo de decir ‘no queremos alquiler turístico ilegal’. Hay que dar una salida a esas viviendas que podrían estar en el mercado de alquiler a precio limitado a cambio de una serie de bonificaciones fiscales.

Hace un mes conocimos que tres edificios enteros de Palma se destinan al alquiler turístico ilegal. Al menos uno de los tres sigue operando. ¿Cómo es posible?

Si de mí dependiera, en estos momentos estaría cerrado. Pero a veces no depende de la voluntad del alcalde, sino de la maraña normativa. Las leyes son muy garantistas con el infractor y le da muchas posibilidades de defenderse. En el caso del alquiler turístico estamos estudiando cómo tener otros mecanismos para actuar más rápidamente porque la competencia en inspección no es del Ayuntamiento. Debemos hacer un esfuerzo para ver cómo podemos modificar la norma para ser más efectivos y disponer de sanciones ejemplares para disuadir a los infractores.

El gran problema de los alquileres es su precio, pero ustedes se niegan a toparlos declarando el municipio como zona tensionada. ¿Cuál es su alternativa?

En las ciudades en las que se ha aplicado no se ha solucionado el problema. Y es una fiscalización exagerada al derecho a la propiedad privada. Tenemos que conseguir que haya vivienda asequible en el mercado, pero debe ser la ley de la oferta y la demanda la que limite esos precios. Es cierto que llevamos una inercia complicada, pero confiamos en dar un golpe de timón aflorando esa oferta ilegal y poniendo en el mercado vivienda de precio limitado. Desde el Ayuntamiento propondremos bonificaciones, pero en ningún caso obligando al propietario a arrendar su piso a un precio u otro.

¿De verdad cree que a final de su mandato los alquileres en Palma serán más baratos que hoy?

Esa es mi intención. Pero además de la voluntad del alcalde, las medidas que se pongan en marcha tienen que dar una respuesta satisfactoria. Todas las administraciones tenemos que ir en la misma línea contra el alquiler turístico ilegal. Veremos cómo podemos incentivar que esas viviendas se saquen al mercado, y también las que están cerradas.

Han propuesto medidas valientes para combatir la saturación turística, pero lo fían todo a la mesa del Govern balear. ¿No es una excusa para dilatar su aprobación?

No, yo lo veo como una oportunidad para que se reflejen los problemas de Palma ligados al turista. Esas mesas y comisiones se reunirán con agilidad y a finales de año tendremos conclusiones. A partir de ahí podremos ir implantando algunas de estas ideas. Palma es capital de Mallorca y de Balears, tiene el puerto y el aeropuerto, recibe a todos los cruceristas y tiene una presión que no puede asumir en según qué casos. Si estos últimos ocho años las administraciones hubieran seguido la senda que marcó la Ley de Turismo de 2012, en estos momentos no estaríamos en la situación en la que estamos.

¿Por qué el Ayuntamiento no aprueba ya una tasa municipal para cruceristas? Tendría el apoyo de la izquierda.

Eso sería competencia de la Autoridad Portuaria. Pero tenemos que replantear el tema de los cruceros. El año pasado los que enarbolaban la bandera anticruceros consiguieron que Palma recibiera al mayor número de cruceristas de la historia. No podemos permitir que el agua que compran los cruceros en Palma sea la más barata del Mediterráneo. Ni que mientras Valencia o Barcelona prohíben los megacruceros, los atraigamos nosotros. ¿Qué tipo de cruceros queremos aquí? ¿Cuántos tienen que llegar? ¿Hay que cobrar una tasa a todos los cruceristas que llegan al puerto y una segunda tasa al que entra en la ciudad? ¿Queremos cruceros en puerto base o en tránsito? Palma tiene 480.000 habitantes y 50.000 plazas turísticas, casi todas en Playa de Palma. Por tanto no es un problema de plazas turísticas, sino de incremento de población. Y todo el que llega a Mallorca lo hace por el puerto y el aeropuerto. Por tanto también tendremos que hablar de financiación.

A falta de saber cuántas de esas propuestas se concretarán, es evidente que el PP ha dado un giro de 180 grados en su discurso en turismo. ¿Por qué?

Yo no lo veo así. Hemos vuelto a lo que marcamos en 2012 con la Ley de Turismo que aprobamos. Y lo digo porque yo estuve en ese gobierno [presidido por José Ramón Bauzá] como director general y después como conseller de Turismo. Y esa ley apostaba por mejorar la planta hotelera, por el valor añadido en gastronomía o cultura, por limitar o prohibir el alquiler turístico en plurifamiliar, por regular las ‘party boats’ o por prohibir las autocaravanas y los cámpings. Pero desde 2015, cuando llegó la izquierda, se han autorizado más de 115.000 plazas de alquiler turístico en Balears, en Palma hemos pasado de 500 autocaravanas a 5.000 y las ‘party boats’ no se han restringido. La solución la vuelve a tener el PP.

Vox les exige un listado de todos los puestos de trabajo que no necesiten el requisito del catalán antes del 1 de julio. ¿De verdad le parece necesario?

Tenemos que normalizar que el Ayuntamiento preste servicios al ciudadano en la lengua que él elija. Por otra parte, en ese listado de puestos de trabajo solo se va a hacer una revisión para saber en cuáles el catalán tiene que ser un requisito y en cuáles puede ser un mérito. No le doy más importancia que la que tiene. Hagamos lo que hagamos, lo haremos en base a la normativa vigente.

¿Cree que los ciudadanos castellanohablantes sufren discriminación cuando se dirigen al Ayuntamiento?

Yo los últimos ocho años he sido un ciudadano más y no me he sentido discriminado ni cuando venía hablando en mallorquín, ni cuando venía hablando en castellano. El objetivo es normalizar el bilingüismo que está implantado en la isla y en la ciudad. Y es muy importante recordar que somos la administración más cercana al ciudadano y no tenemos que incomodar a quien se dirige al Ayuntamiento, tanto en persona como por vía telemática. Yo no lo de daría más vueltas al tema del catalán y del castellano.

¿Harían ese listado si no fuera un exigencia de Vox?

Es normal hacer relaciones de puestos de trabajo cuando se convoca un concurso público o una reestructuración. No es un tema de voluntad política. Estoy convencido de que los mismos funcionarios que en un momento dado tramitasen una nueva relación de puestos de trabajo, definirían si las plazas que conforman ese listado tienen que tener el catalán como mérito o como requisito.

¿Cuándo el edificio de GESA será del Ayuntamiento?

Hay un borrador de convenio bastante definitivo [con Endesa]. Pasa por formalizar algunos aspectos en el registro y finalizar algunos trámites. El convenio está más o menos cerrado, y tenemos diez millones de euros de fondos europeos aprobados para su adquisición. Mi voluntad es que este año sea de nuestra propiedad y también dentro de este año iniciar el concurso de ideas para su reforma.

Hay una queja constante entre los ciudadanos: el ruido, que va más allá de Santa Catalina. ¿Qué respuesta da el Ayuntamiento a los vecinos que soportan la cercanía de bares, terrazas o pubs? Las denuncias se acumulan pero no hay resultados.

Con la nueva ordenanza cívica conseguiremos una ciudad que defienda los derechos de los ciudadanos, y que algunos no paguen por los incumplimientos de otros. Nuestro compromiso en la lucha contra el ruido es absoluto y lo estamos viendo en Santa Catalina, la Llotja o el Paseo Marítimo, donde se han incrementado dotaciones e inspecciones. Por otro lado, estamos haciendo un trabajo con la Mesa de la Convivencia para identificar qué locales dan problemas e informando con transparencia a las asociaciones vecinales.

Jaime Martínez, durante la entrevista concedida a este periódico este lunes. / B. Ramon

¿Su respuesta contra el ruido es ampliar terrazas?

Lo que ha habido es una reordenación, aunque es verdad que en alguna zona hay algunos metros más de terrazas. Era necesario a nivel de accesibilidad y de control. Además hay una serie de litigios por parte de los restauradores y teníamos que poner orden en el desorden que ha habido estos últimos años. Pero seremos igual de inflexibles con el ruido en esas zonas. Lo que pediría es que no se haga demagogia en según qué temas. Son más importantes los dos millones de metros cuadrados que la ciudad ganará con Son Quint que unos metros cuadrados de terraza en la Llotja.

¿A usted le parece que Palma está limpia?

Me parece que está más limpia. Ya sabíamos que partíamos de ser la ciudad más sucia de España; el anterior equipo de gobierno consiguió que fuéramos el número uno en eso. A Palma le falta mucho para estar tan limpia como merecen los palmesanos, pero se está haciendo un esfuerzo por parte de los más de 1.500 trabajadores de Emaya que les agradezco. Vamos a limpiar más, y gracias a la nueva ordenanza cívica también vamos a sancionar al infractor. No permitiremos que el que paga impuestos para tener una ciudad limpia encima sea insultado por el incívico.

En un año, ¿lo único relevante respecto a Son Busquets ha sido la foto con la directora general del SEPES cuando visitó Palma?

Yo le pedí un convenio, no le pedí una foto. Las fotos me gustan cuando se acaban las cosas. Estoy preocupado con Son Busquets. Se firmó un protocolo de intenciones y en estos momentos el Ministerio no lo está cumpliendo. Todavía esperamos un Plan Especial como toca en el que los palmesanos digan lo que quieren. No podemos permitir que Madrid decida cómo será Son Busquets. Si en los próximos meses no hay avances, tendremos que repensar cómo podemos coger las riendas de este proyecto. No podemos llegar al final de la legislatura con Son Busquets igual que hace 15 años.

¿Coger las riendas significa expropiar?

Hay diferentes maneras de coger las riendas. Sigamos avanzando en un proyecto que los palmesanos quieran y el Ministerio tendrá mi máxima colaboración. Pero si no se cumplen nuestras expectativas defenderé los intereses de Palma. El SEPES puede darnos las riendas para que seamos nosotros quienes desarrollemos y tramitemos el Plan Especial.

La reforma de la plaza Major y sus aledaños es el proyecto más ambicioso de la legislatura. ¿Los palmesanos la disfrutarán antes de que termine la legislatura?

Esa es mi voluntad. El día 26 finaliza el plazo para presentar el concurso de ideas y tendremos todos los proyectos. El jurado, de reconocido prestigio, elegirá a cuatro de estos proyectos. Se abrirá un nuevo plazo para ampliarlos y mejorarlos, y finalmente se elegirá al ganador. Si vamos bien, a finales de este año o a principios de 2025 se podrían licitar las obras. Y, en ese caso, dentro de este mandato podrían finalizar.

Hace tiempo que negocian la compra o expropiación de los locales de las galerías comerciales. ¿Cuándo serán de propiedad municipal?

Hay un preacuerdo con algunos y se estaban haciendo algunas valoraciones de otros. Si no hay acuerdo con los propietarios, el Ayuntamiento puede expropiar. Así que entiendo que este año estará formalizado.

¿Van a inaugurar la nueva plaza España a finales de julio como han prometido?

En Infraestructuras me dicen que estará acabada en esa fecha.

La inaugurarán sin el conflictivo carril bici que la atravesaba antes de la reforma. Sin embargo, no habrá un recorrido alternativo y ciclistas y patinetes deberán seguir a pie. ¿Esa decisión les gustará?

Gustará a los peatones. Y creo que a los ciclistas que son comprensivos lo entenderán. No sé si los patinetes lo entenderán igual, pero para eso esto estará la ordenanza cívica.

¿Cómo está el proyecto del bosque metropolitano? ¿Han comprado ya alguna finca?

Estamos en negociaciones y espero que en las próximas semanas podamos anunciar que Son Quint es de la ciudad. El bosque metropolitano es un proyecto básico para la ciudad porque necesitamos arbolado y pulmones verdes. El parc de sa Riera lo completaremos con el Lluís Sitjar y en el bosque de Bellver plantaremos más de mil árboles a final de año.

En el bosque de Bellver están las Cases del Retiro, un patrimonio municipal ignorado por todos los Ayuntamientos desde hace más de dos décadas. ¿Usted también lo va a ignorar o tiene un plan?

Tenemos un proyecto que anunciaremos en los próximos dos meses, está ligado a ese bosque metropolitano. Se van a recuperar las Casas del Retiro, que lamentablemente están en la situación que están.

