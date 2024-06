Vox y la izquierda tumban el trámite para iniciar la disolución del Patronato Municipal de la Vivienda

La proyectada -y nada explicada- disolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Palma ha motivado un nuevo roce entre el PP y Vox. El consejo rector que debía aprobar hoy el inicio del proceso para extinguir este organismo autónomo e integrarlo en el Ayuntamiento ha tenido que aplazar el trámite al menos un mes porque el PSOE, Més per Palma y Podemos han unido sus votos a los de Vox para rechazarlo.

Todos los partidos han expresado su enfado con el equipo de gobierno porque no les ha explicado cómo ejecutará este complejo proceso, que implicará integrar a todos los trabajadores del Patronato y los servicios que ofrece dentro del Ayuntamiento. Una intervención muy parecida a la que Cort llevó a cabo con el Institut Municipal d'Innovació (IMI).

Este organismo gestiona el parque de viviendas públicas de Palma y convoca subvenciones a la rehabilitación.

"Estamos de acuerdo en la disolución del Patronato. Pero queríamos estudiar la documentación con tiempo y no ha sido posible. Es lo de siempre, no sabemos si hay un plan de ación y hacia donde vamos. Así que les hemos dado un plazo de 30 días para que nos informen y por ahora no podrá iniciarse esa disolución", ha señalado el regidor de Vox, Ignacio Esteban.

También ha sido crítico con el equipo de gobierno el portavoz del PSOE, Xisco Ducrós. "El problema más importante de nuestra ciudad es la vivienda y el Ayuntamiento de Palmaen lugar de reforzar el Patronato Municipal, quiere eliminarlo. Lo quieren diluir sin explicar absolutamente nada y en base a un informe de 2019. Uno puede reconfigurar los servicios, pero tiene que explicar cómo hacerlo. Sí sabemos que van a desvirtuar la Oficina Antidesahucios y desalojar a sus trabajadores", ha lamentado.

En este sentido, hay que recordar que Vox ha dado al equipo de gobierno hasta el 1 de julio para abrir la Oficina Antiokupación, un servicio que se integrará en la actual Oficina Antidesahucios y que además asesorará sobre alquileres turísticos y de larga duración. La izquierda advirtió el martes de que el Consistorio ya ha iniciado el "desmantelamiento" del servicio antidesahucios ordenando el traslado de varios trabajadores sociales al departamento de Bienestar Social.