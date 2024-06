El Ayuntamiento desvela que habría implantado la zona de bajas emisiones en Pere Garau en lugar de en el centro

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sigue siendo terreno pedregoso para el Ayuntamiento de Palma. El director general de Movilidad, Antonio Román, ha comparecido esta mañana en la comisión de Medio Ambiente y Urbanismo a petición del PSOE para responder por las renuncias de dos técnicos de este departamento por discrepancias con el regidor Toni Deudero con el proyecto de la ZBE. Román ha desvelado que el actual Consistorio no habría implementado esta zona de tráfico restringido en el centro de Palma, sino que habría optado por Pere Garau. Asimismo, ha admitido que la ordenanza que regulará la ZBE es la mismo que heredó del Ayuntamiento de José Hila.

"Es el mismo texto que ustedes dejaron redactado. Con una pequeña variación, un mapa que define la zona ACIRE que no estaba muy claro", ha subrayado Román a preguntas del socialista Xisco Dalmau, regidor de Movilidad la pasada legislatura.

Román ha expresado su desacuerdo con la implementación de la ZBE en el centro de Palma, la superficie comprendida entre las Avenidas y el mar. "Hemos estudiado otras alternativas porque nos sorprendió una ZBE en una zona que por lo que constatamos era la más limpia de Palma. Nuestra obligación era estudiar si se podía hacer alguna mejora, pero no ha sido posible. Así que es el mismo documento que usted dejó", ha asumido el director general de Movilidad.

La ZBE prohibirá la entrada de los vehículos más contaminantes al centro de Palma a partir del 1 de enero. En esta primera fase, estarán vetados los coches de gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel antes de 2006. Sin embargo, el actual equipo de gobierna considera que esta parte de Palma presenta bajos índices de contaminación en comparación con algunos barrios que se extienden por el Ensanche. En todo caso, a estas alturas el actual proyecto no variará su ubicación.

Preguntado por Dalmau en qué parte de la ciudad implementaría la ZBE, Román ha respondido que "en Pere Garau, donde hay más contaminación". El director general de Movilidad ha enfatizado que es partidiario de "una zona de bajas emisiones y de la lucha contra el cambio climático", pero ha destacado que "hay mediciones y datos del Govern" que corroboran que el centro de Palma no es un área especialmente castigada por la contaminación.

En relación a la renuncia del jefe de departamento y del jefe de servicio hace un mes por discrepancias con Deudero, Román no ha contribuido a despejar las dudas surgidas. "El día 17 [de junio] recibí una llamada del jefe de Departamento y me dijo que había dimitido porque el regidor había perdido la confianza en él. Me sorprendió", ha subrayado el director general, que ha recordado que este cargo de libre designación fue nombrado la pasada legislatura por el propio Dalmau.

Dalmau: "Hubo una situación muy grave en Movilidad"

Por su parte el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha indicado que "las altas y bajas son normales en el funcionamiento de la administración", y ha recordado a Dalmau que durante su mantado "tuvo procesos judiciales por desavenencias con técnicos de la SMAP que han acabado con indemnizaciones que han pagado todos los ciudadanos".

En este sentido, Fidalgo ha manifestado que los dos funcionarios que renunciaron "son plazas de libre designación, cargos de confianza que pueden ser cesados con carácter discrccional, y en este caso han renunciado".

Dalmau ha expresado su insatisfacción por las respuestas de Román, y ha indicado que durante los 15 días antes de las dos renuncias "se produjo en Movilidad una situación muy grave por la falta de confianza absoluta" del regidor Deudero hacia los dos técnicos.

Finalmente el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha expresado su apoyo a Deudero, aunque ha anunciado que su partido presentará alegaciones a la ordenanza, en exposición pública.