El Ayuntamiento de Palma autoriza más terrazas en la plaza Drassanes, Banc de s'Oli y la Llotja

Con la llegada del verano y la reforma del Paseo Marítimo muy encarrilada en el lado tierra, los restauradores de esta vía reclaman a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) más espacio para sus terrazas. «En estos momentos hay menos ocupación de la vía pública que antes de empezar la reforma. Pero los locales han empezado a abrir, los empresarios han visto que hay mucho más espacio que antes y nos están pidiendo negociar ampliaciones», expresó un portavoz de la APB, entidad que gestiona y controla la instalación de terrazas en esta parte de Palma.

El espacio de cada terraza se reparte en módulos de 3x3 metros cuadrados, de modo que las ocupaciones pueden ser de nueve, doce o quince metros cuadrados. «La mayoría son ahora más reducidas, pero nos están pidiendo más módulos. Nosotros lo que decimos es que la filosofía de la reforma era ganar espacio para los peatones, no para tener más terrazas», destacó este portavoz. «Eso no quiere decir que en algunos casos no se les vaya a conceder esa ampliación. Se hablará de manera individual con cada uno y en función de las características del local se decidirá aceptarla o no», añadió.

En 2025 todas las terrazas deberán tener el mismo mobiliario y estética para armonizar la zona. Asimismo, mamparas transparentes delimitarán cada espacio.