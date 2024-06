Vox mantiene la presión sobre el PP y le exige la rebaja de impuestos que acordaron: "Han incumplido"

Vox Palma mantiene el pulso con el equipo de gobierno municipal. La votación de propuestas relativas al debate sobre el Estado de la Ciudad que se celebró el martes ha dado lugar a nuevos reproches por parte del partido liderado por Fulgencio Coll, esta vez a cuenta de una rebaja de impuestos que se dilata más de lo que esperaban.

Vox ha votado en contra de una propuesta del PP para bonificar a partir de 2025 las plusvalías al 95% en el impuesto municipal de sucesiones entre padres e hijos, abuelos y nietos, y cónyuges. Jaime Martínez lo anunció durante el debate del martes, pero su aprobación tendrá que esperar al encontrarse con el rechazo de Vox y de la izquierda. Por su parte, el PP tampoco apoyó una iniciativa de su socio de gobierno para presentar una Ordenanza Fiscal este mismo año que incorpore todas las rebajas de impuestos aprobadas este primer año de legislatura y que todavía no han entrado en vigor.

Precisamente ahí radica el enfado de Vox. "El pasado julio ya aprobamos una rebaja de impuestos cifrada en cinco millones. Pero esa rebaja no se puede ejecutar sin una Ordenanza Fiscal que los regule y a estas alturas ya no estará lista para que entre en vigor en el segundo semestre de este año. Es un incumplimiento y el equipo de gobierno tenía la responsabilidad de cumplir con lo acordado en el pleno. Exigimos esa Ordenanza Fiscal ya, aunque ya no estamos a tiempo de que los ciudadanos las disfruten este año", ha lamentado el regidor de Vox, Ignacio Esteban.

Hay que recordar que en 2023 ambos partidos pactaron una rebaja de la plusvalía del 25% actual al 18%; un recorte del 25% en el impuesto de obras y construcciones, y un tijeretazo del 50% la tasa de las licencias urbanísticas.

Vox está de acuerdo con bonificar al 95% el impuesto municipal de sucesiones, pero insiste en que no dará su aprobación hasta que Cort no lo incluya en esa Ordenanza Fiscal. Además de las sucesiones, el PP también había sometido a aprobación de un IBI Cultural del 95% para los inmuebles que acojan museos, teatros, galerías de arte o librerías; y un IBI Social que también estará bonificado al 95% para los inmuebles de particulares que acojan residencias, asociaciones de la tercera edad, fundaciones, ONG's y entidades que trabajen con colectivos vulnerables. Esos recortes fiscales también se han encontrado con el rechazo de Vox por el mismo motivo: están de acuerdo en el fondo, pero no en la forma.

La regidora de Hacienda, Mercedes Celeste, ha mantenido un tono conciliador con Esteban. "Partimos de una situación muy mejorable y hay muchas cosas que se tienen que corregir, pero eso no se hace en dos días", ha argumentado.

"El Ayuntamiento tiene fórmulas de ingresar dinero sin tener que extorsionar a los ciudadanos o bajar impuestos desmesuradamente. Estamos poniendo orden en las concesiones para recuperar una serie de ingresos. O agilizando las licencias urbanísticas. Pero estamos en condiciones de asumir que las entradas que prevemos de ingresos nos permiten empezar a mejorar la vida de los ciudadanos y reducir impuestos", ha indicado Celeste.

PSOE: "¿Qué servicios dejarán de prestar?"

La izquierda ha expresado su rechazo a cualquier rebaja de impuestos municipales. "Es sorprendente que diga que pagar impuestos es extorsionar a los ciudadanos cuando ustedes, el PP, son los máximos depredadores de recursos públicos", ha señalado Miquel Àngel Contretas, regidor de Més per Palma.

"Bonificar quiere decir que dejamos de ingresar, y menos ingresos son menos servicios. ¿Qué servicios dejarán de prestar a los ciudadanos para compensar esta rebaja de impuestos?", ha preguntado Xisco Dalmau, regidor del PSOE.