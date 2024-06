El Ayuntamiento permitirá tramitar la construcción de 13.000 viviendas en Palma sin esperar a la nueva depuradora

El Ayuntamiento de Palma ha desbloqueado la construcción de 13.000 viviendas cuya ejecución estaba condicionada a la puesta en marcha de la nueva depuradora. Hoy mismo el BOIB publica una resolución que modifica la declaración ambiental estratégica y que permitirá iniciar su edificación en paralelo a la construcción de la EDAR II, que entrará en funcionamiento en 2027.

El Plan General aprobado en 2023 bloqueaba estos desarrollos previstos en la ciudad a la espera de tener en marcha la depuradora para garantizar el suministro de agua a los nuevos residentes. De este modo, podrían arrancar ya proyectos urbanísticos previstos en Son Simonet, es Jonquet o Nou Llevant sin necesidad de esperar a la depuradora.

Así lo ha anunciado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante su intervención en el debate sobre el Estado de la Ciudad que tiene lugar esta mañana en el salón de plenos.

De este modo, Cort ha modificado el enunciado de la declaración ambiental que vetaba estas nuevas construcciones mientras no estuviera en funcionamiento la depuradora. Ahora estos proyectos podrán tramitarse y someterse a aprobación sin ese condicionante aunque, eso sí, las nuevas urbanizaciones no podrán conectarse a la red de agua pública hasta que la depuradora no dé servicio a la ciudad.