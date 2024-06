Vecinos denuncian por tercer año consecutivo los ruidos y las molestias del hostal de Foners: «Nos han arruinado la vida»

Por tercer verano consecutivo, los vecinos de la calle Son Pontivic, ubicada en el barrio de Foners, denuncian de nuevo el incivismo de los jóvenes turistas que desde abril visitan el hostal The Boc City, ubicado justo en el epicentro de la vía. «Una vez empiezan es una locura», advierte Lola Martínez, una de las quince vecinas que conforman el grupo de Whatsapp a través del que se comunican durante las caóticas noches.

«Estamos muy afectados. El establecimiento abrió en 2022, después de la pandemia, y desde entonces nos han arruinado la vida y los veranos», lamenta Martínez. Asegura que el residente del piso que da directamente a la fachada del hostal ha puesto el inmueble en venta ante la desesperación de la situación. En Google Maps puede observarse cómo cuelga un cartel de la plataforma Idealista con un número de teléfono.

Según apunta, no cuenta con guardia de seguridad ni tampoco con recepción 24 horas, por lo que ninguna autoridad «les pone límites». «Es el destino más económico de la ciudad. Vienen grupos de jóvenes, se van al supermercado y regresan con bolsas llenas de alcohol. Empiezan a beber en las habitaciones y en el bar del hostal y cuando cierra, alrededor de las diez de la noche, se trasladan a la calle y a la entrada del edificio y es entonces cuando arman lío». Asegura que en una ocasión una vecina vio a uno de los recepcionistas bebiendo alcohol con los clientes. «Entonces el empleado fue a la venta de su casa y le recriminó e malas formas por qué le estaba grabando».

Relata que en múltiples ocasiones ha llamado a la policía y ha tratado de ponerse en contacto con el propietario del inmueble para poner fin a la situación, pero reconoce que en ambos casos «no ha servido de nada». «La policía me dijo el año pasado que en verano tienen tan pocas patrullas que no dan abasto y no pueden venir». En una ocasión, Martínez tuvo que enfrentarse a través de la ventana de su bajo a un turista ebrio que trataba de trepar por la reja.

Cuenta que varios de los inmuebles colindantes al hostal tienen menos altura que este último y en numerosas ocasiones los vecinos han sido víctimas de la suciedad de los jóvenes «en su mayoría extranjeros». «Hay habitaciones que dan a áticos y muchos tiran basura por la ventana que acaba en las casas de los vecinos».

En un barrio afectado por la delincuencia y el narcotráfico, Martínez sentencia: «La venta de droga es un problema menor al lado de esto. Lo que nos pasa te cambia la vida, las rutinas, el estrés; es insoportable».

Así, la quincena de vecinos detrás de la representación de Martínez espera que la situación se revierta «a través de sanciones o hablando» con tal de recuperar el descanso estival que muchos de los residentes de Son Pontivic han perdido a causa del exceso de unos pocos.

