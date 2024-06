El PP seguirá con la ampliación del puerto de Palma pese al bloqueo de Madrid

La Autoridad Portuaria de Balears (APB)continuará con su plan para ampliar el puerto de Palma pese al bloqueo del Gobierno, expresado por sus representantes en el consejo de administración del pasado miércoles. «No existe ningún plan, de momento solo hay ideas y pensamientos», matizó Javier Sanz, presidente de la APB, en una comparencia pública convocada de urgencia para tratar de clarificar la situación.

Al margen de debates semánticos, de aquel consejo de administración salieron dos certezas. La primera es que el proyecto de reordenación del puerto aprobado en 2020 está liquidado después de haberse invertido cerca de un millón de euros en estudios e informes. La segunda, que no hubo luz verde para aprobar el punto referente a iniciar los estudios para desarrollar un nuevo proyecto por la oposición de los representantes del Gobierno, que lograron un aplazamiento de un mes.

Sanz lo negó. «Nos besaban. Decían que estaban totalmente de acuerdo. Estaban encantados, nos dijeron que lo hagamos cuanto antes», enfatizó el presidente de la APB. «Hubo alguna precaución», concedió Toni Ginard, director de la APB.

Lo cierto es que los representantes de Puertos del Estado anunciaron que no podían votar a favor del punto para iniciar los trabajos para un nuevo proyecto, confirman a este periódico fuentes gubernamentales y del Ayuntamiento de Palma. «Admitieron que su decisión venía motivada por argumentos políticos, no técnicos», explicaron desde el equipo de gobierno de Cort.

Como trasfondo, la batalla política entre el PP, dominador de las instituciones en el archipiélago, y el PSOE, en el Gobierno. En el Consistorio palmesano hay enfado con la actitud del Gobierno. «En abril se presentaron en Madrid las líneas maestras de la futura reordenación y les gustaron mucho. ¿Por qué en el consejo de administración se echaron atrás? Porque el domingo hay elecciones europeas y el PSOE quería un titular», apuntan en Cort. «En todo caso, el plan no existe, y lo que no existe no se puede retirar o aplazar. Por ahora solo tenemos unos ejes que hay que desarrollar», indicaron desde el Consistorio.

El nuevo plan —o como se le quiera llamar— contempla un incremento de superficie de 90.000 metros cuadrados en el dique del Oeste para trasladar allí la industria de reparación y mantenimiento de barcos porque el Moll Vell se ha quedado pequeño. Ese espacio que quedaría libre se destinaría a la creación de una zona para la náutica recreativa y espacios de ocio que podría incluir bares y restaurantes.

Queda saber lo que pasará en el consejo de administración que se celebrará dentro de un mes. Fuentes del Gobierno insisten en que mantendrán su oposición —aunque el PP tiene mayoría para sacarlo adelante y la APB autonomía financiera para costearlo—, mientras que en Cort lo tienen claro: «La realidad es que dirán que sí».

