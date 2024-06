Pepe Puertas, el alma de las meriendas en el bar Ca s'Andritxol: "Yo esto no lo cambio por nada, Son Vida no le llega a la suela de los zapatos"

La escenografía evoca a Cal Dimoni, incluso a los cellers del Raiguer que ponen mantel para servir guiso caliente a los peregrinos, ahora conocidos como turistas: jarras, calderos, platos de cerámica mallorquina. Ca s’Andritxol (no confundir con el Lírico del centro de Palma) es posiblemente el establecimiento de la capital balear más semejante a un bar de pueblo. Grandes puertas y vigas de madera, baldosas hidráulicas en la barra, alacenas mallorquinas con cubiertos y vajilla, porche, corral e incluso una estancia que fue antigua barbería. La estructura es la de una casa en foravila. Y no es de extrañar, pues Ca s’Andritxol se levanta en el Camí Roig de sa Indioteria rural.

Sus actuales mesoneros son José Antonio Puertas e Isabel Morey, se hicieron cargo de esta casa de comidas en 1974. Era de los padres de ella "y hace 38 años que lo cogimos”, cuenta Pepe (José Antonio en el DNI).

BARES NORMALES DE PALMA - Bar Ca s'Andritxol / DM

La clientela es local, clase trabajadora, “a veces viene algún ciclista extranjero que tiene como ruta la antigua carretera de Bunyola”. Incluso desayunan en alguna ocasión los turistas que se alojan en la casa rústica con licencia de alquiler turístico que está a dos calles. “Viene gente de Palma, pero también de todos los pueblos. Muchos nos eligen para comer manitas de cerdo, nos dicen que son las mejores que han probado en Mallorca”, celebra orgulloso el alma del bar.

Ca s’Andritxol no está a la vista de todo el mundo, una carretera secundaria le aporta el encanto de lo misterioso y escondido. “Hay días que no entra nadie que no conozca”, dice.

BARES NORMALES DE PALMA - Bar Ca s'Andritxol / DM

Desayunos de camionero

En casa de Pepe e Isabel los desayunos son clásicos, contundentes, “de camionero”, como antaño, con una relación calidad-precio incontestable: variats que combinan cinco especialidades (frito, callos, pica-pica, ensaladilla y croquetas), manitas de cerdo y pa amb olis que son una auténtica excepción en Ciutat: de sepia, chuletitas de cordero o panceta. En las mesas no hay códigos QR para ver la carta. Un sencillo folio plastificado, sin más alharacas, informa de lo que hay: huevos con panceta, codillo al horno, bacalao, frito marinero, caracoles, pinchos... “El pan es de Fornaris”, aclara Pepe. “Y tenemos nuestros proveedores de proximidad: un payés de sa Indioteria que tiene puestos en distintos mercados nos trae la verdura, la carne es de la carnicería del barrio y las naranjas son mías. Cuando las termino las compro en una finca justo al lado del punto verde del polígono”, comenta.

BARES NORMALES DE PALMA - Bar Ca s'Andritxol / DM

¿Cuándo abrió sus puertas?

Conseguir la fecha de apertura de esta taberna mallorquina se revela como misión imposible. Pepe calcula que tiene unos 120 años. “Siempre cuentan que este lugar era antiguamente el espacio donde los payeses se intercambiaban las mercancías, hacían trueque. En esta casa, que luego se le construyó todo este añadido, colgaban una balanza romana para pesar los productos”, señala.

“Los mulos y los carros se ataban en aquellas columnas”, agrega. “Piensa que todo esto eran possessions enormes: Son Macià, Son Daviu, Son Frau o Son Castelló. Grandes fincas donde trabajaba mucha gente. Cuando libraban venían al bar, donde también había una tienda de comestibles, y donde también se cortaban el pelo o se arreglaban la barba, se reunían, charlaban y jugaban a cartas”, cuenta el propietario, que nació en Albacete, en un pueblo de La Roda. “Con diez años vine a vivir a las torres de sa Indioteria. Recalamos en Mallorca porque mi tío nos lo propuso en una celebración familiar aquí en Palma. Le encontró trabajo a mi padre en Barnizados Díaz”.

Para cerrar el capítulo histórico, cabe mencionar que el investigador Antoni Ginard recopiló en un estudio sobre toponimia que el actual Ca s'Andritxol fue anteriormente el café de Can Raís.

BARES NORMALES DE PALMA - Bar Ca s'Andritxol / DM

Convivencia

En el bar conviven mallorquines de paso que disfrutan de las meriendas, gente de las casitas de la Indioteria rural, “donde quedan muchas personas mayores”, y los residentes de los pisos sindicales que se construyeron a finales de los sesenta y principios de los setenta para los trabajadores del polígono. “Muchos de estos empleados adquirieron después un terreno en la zona rural para hacerse una casa”, explica Pepe. “Yo esto no lo cambio por nada, Son Vida no le llega a la suela de los zapatos”, espeta.

Ca s’Andritxol es “la casa de todos”. “Tratamos a todo el mundo igual, les servimos, cuidamos el producto que cocinamos y dejamos a la gente tranquila. Aquí han venido el exalcalde de Palma Joan Fageda, también José María Rodríguez, que solía pedir el pa amb oli de panceta, o Iago Negueruela, que gustaba del de sepia”, enumera.

Pedro González es vecino de la zona. Ha venido a comer con su hija de diez años, Área González, que persigue a la gata María, la inquilina de la familia pendiente de si cae algún resto de comida en el suelodel bar.

63e86d2f 9c2c 48b5 9349 2d0ed515ccef / DM

La terraza

Además de la terraza en la entrada, Isabel y Pepe instalan otra en el patio, solicitada las veladas de los viernes y sábados que hace buen tiempo. Son los únicos días que Ca s’Andritxol abre por las noches. “Con la crisis de 2008 decidimos cerrar entre semana a las 16 horas porque la cosa se relajó mucho por las tardes”, confiesa Pepe, que va enumerando los recuerdos que cuelgan de las paredes: dos fotografías del concierto de Mark Knopfler en Barcelona en 1992, instantáneas que tomó Isabel; un póster de Baqueira Beret, varias pinturas o un cuadro de Dalt Vila, que me lo regaló Vicente, el dueño del Perro Loco II, adonde íbamos tras cerrar el bar por las noches, nos conocían por 'los últimos'”, narra.

BARES NORMALES DE PALMA - Bar Ca s'Andritxol / DM

La colección de botellas

Pese a todo este muestrario, los ojos de los clientes siempre se dirigen hacia la misma dirección: la colección de botellas de licor que decoran un altillo de la extensa barra de este bar del que te vas y ya deseas volver. “Esto no se ha tocado en 51 años, sólo las limpié una vez y nunca más, porque te cargas las etiquetas. Perfectamente acumulan el polvo y la nicotina de hace más de 40 años”, asevera Pepe. Hay ginebras de Casa Suau, Jaime I, Curse Cau o crema de cacao. Asombran otras con forma de payés y payesa que su suegro compraba para llenar de coñac y palo con el fin de regalarlas cuando se casaba algún vecino o amigo. “No me voy ningún día a casa sin hablar de estas botellas”, confiesa Pepe.

BARES NORMALES DE PALMA - Bar Ca s'Andritxol / DM

Barrio obrero cohesionado

Sa Indioteria es un barrio obrero muy cohesionado, con una importante red de entidades sociales – unas 17 - reunidas en una única plataforma. Hay asociaciones de gent gran, las de padres de los colegios, las entidades deportivas, como Recreativo La Victoria o el Club Cicilista, entre otras. Tolo Femenia, también cliente del bar, es educador en la Cooperativa Jovent, que acaba de cumplir 40 años. “Vine a vivir al barrio cuando empezaron a levantarse las viviendas blancas. Era de gente trabajadora que estaba empleada en fábricas del polígono o en la hostelería. Conocía a muchos que trabajaban también en Can Buades, la fábrica de grifos en Son Oliva”, expone.

Cada año, por las fiestas de Sant Joan, que son las del barrio, el último domingo se celebra un homenaje a los abuelos, a todas las personas mayores de la comunidad. “Tanto Ca s’Andritxol como el restaurante Es Pontet, que está justo enfrente, ponen la comida y la bebida de esta pequeña fiesta que se celebra en esta plaza”, explica Femenia. “También el dueño del bar monta una pequeña estación de flores, que es un altarcillo, para el Via Crucis que organizamos en Semana Santa”, indica el educador social. “Es una zona muy tranquila, donde nadie te hará las cuentas, pero si quieres socializar también puedes hacerlo, la gente es muy amable”, agrega.

BARES NORMALES DE PALMA - Bar Ca s'Andritxol / DM

Las casas de la zona rural, muy solicitadas

El dueño del bar advierte que el barrio, sobre todo el área rural, empieza a ser muy buscado para conseguir una vivienda. “Cada día entra gente preguntando si sabemos de alguna casa que esté en venta, aunque sea ilegal. Están buscadísimas”, advierte.

Sa Indioteria rural aún mantiene aquel aire silvestre y agreste de foravila, de olor a romero, tomillo y lavanda, “el mismo cuando los niños del barrio íbamos a nadar en verano al torrente de aquí al lado, que siempre tenía agua, o nos adentrábamos en los interminables campetos a cazar perdices con balines”.

BARES NORMALES DE PALMA - Bar Ca s'Andritxol / DM

*Pincha aquí y lee los otros bares que han salido publicados en la sección 'Bares Normales' de Diario de Mallorca.