El PSOE exige a la Autoridad Portuaria la retirada del "megaproyecto" para el puerto de Palma

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha exigido hoy a la Autoridad Porturaria de Balears (APB) que retire "el megaproyecto que el PP ha planificado en el puerto de Palma" que se someterá a aprobación en el consejo de administración de la APB esta tarde.

El PSOE acusa de "cinismo" al PP por querer llevar al Consejo de Administración "un megaproyecto para el puerto de Palma y, al mismo tiempo, mantenga un discurso de sostenibilidad y diálogo con los agentes de la sociedad".

Negueruela ha recordado que el martes el PSIB-PSOE ya denunció ese cinismo y doble juego del PP, "que habla de una mesa para la sostenibilidad, pero mientras tanto llevan a Autoridad Portuaria un proyecto de ampliación del Puerto de Palma".

Para el PSIB-PSOE, la propuesta de ampliación de Palma es una infraestructura que se debería de llevar a la mesa de sostenibilidad que inventó Prohens, al igual que el decreto ley de simplificación administrativa, que no ha pasado por ningún proceso de debate y que se quiere aprobar por la vía rápida en el Parlamento. Para Negueruela, lo que ha escenificado Prohens es "una pantomima, porque no se puede justificar una mesa para la sostenibilidad y por detrás, hacer todo tipo de propuestas para ampliar la capacidad de estas islas de una manera extraordinaria, y sobre todo, un decreto ley de depredación urbanística que han aprobado y que llevarán al Parlament el próximo martes".

Para el portavoz socialista, estos hechos invalidan todo el discurso del PP, porque “al igual que también ha dicho el GOB, ya no tiene ni en cuenta a las futuras generaciones, porque no queda ni tan sólo la Iniciativa Legislativa Popular aprobada la pasada legislatura, y no se evaluará el impacto para las generaciones que vienen, sino que se pone un rumbo muy complejo para a estas futuras generaciones".

"Una pequeña comisión con Javier Bonet"

En todo caso, el PSIB-PSOE pide que se pare la propuesta para ampliar el puerto de Palma, realizada por el presidente de Autoridad Portuaria de las Islas, "una persona dirigida por la presidenta Prohens, y que ha hecho una pequeña comisión con Javier Bonet, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma. Y ni el alcalde ni el propio Bonet han desmentido este punto", subraya Negueruela.

Por poner un ejemplo, citando a Gaceta Náutica, Negueruela ha indicado que el proyecto planificado por el PP "pretende ampliar el dique del oeste en 110.000 metros cuadrados, unos 20 campos de fútbol, ya 30 metros de profundidad". En este sentido, ha indicado que "no hay suficientes áridos en las Islas, es imposible hacer si no se importan áridos de la península".

Y también queda claro que "es un proyecto de ocio, porque quieren trasladar toda la parte industrial del Moll Vell, y allí hará un nuevo centro de ocio para la ciudad", ha concluido.