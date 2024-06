La Autoridad Portuaria admite que ampliará el puerto de Palma y estudia crear una escuela de deportes náuticos

La Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha admitido que planea la ampliación de algunos espacios del puerto de Palma. Se trata de "una propuesta en fase de estudio" que incluye "incrementos de superficie de tierra destinados a la reparación y mantenimiento de embarcaciones en la zona del dique del Oeste", y la posibilidad de "desarrollar una nueva zona destinada a la náutica recreativa, si bien se descarta su uso para megayates". En concreto, estudia la opción de crear una escuela municipal de deportes náuticos.

Por contra, subraya la APB, "se reduce el espacio para el uso del tráfico de cruceros turísticos, y se plantea su concentración en exclusiva en los muelles de Poniente-Paraires".

El organismo presidido por Javier Sanz ha salido así al paso de las críticas vertidas por la mañana por el PSIB-PSOE, que ha advertido de que la Autoridad Portuaria aprobará mañana en consejo de administración "un macroproyecto" en el puerto de Palma que incluye la ampliación del Dique del Oeste, la creación de una marina de grandes yates o el traslado de los astilleros.

La APB ha confirmado en un comunicado que "existe sobre la mesa una propuesta de plan para el puerto de Palma que recoge varias alternativas para una reordenación de usos y actividades portuarias dentro de las aguas abrigadas del puerto (Zona I)".

En cualquier caso, ha matizado este organismo, "se trata a día de hoy de una propuesta en fase de estudio para un posterior consenso y aprobación por parte de las distintas administraciones públicas, entidades empresariales y sindicales, así como el resto de la comunidad portuaria, afectada directamente por los cambios que se proponen".

La propuesta de la APB contempla "incrementos de superficie de tierra destinados a la industria de la reparación y mantenimiento de embarcaciones en la zona del dique del Oeste". Asimismo, "el espacio destinado al tráfico regular de mercancías se mantiene prácticamente igual con el objetivo de garantizar la simultaneidad de las operaciones portuarias, la seguridad de estas y el abastecimiento de la población ante mayores demandas de futuro previstas", ha informado la Autoridad Portuaria.

Por otro lado, estudia "la posibilidad de desarrollar una nueva zona destinada a la náutica recreativa, si bien se descarta su uso para megayates". La APB piensa en "el refuerzo de las zonas destinadas a la ciudad, en las que se desarrollarían espacios vinculados a la cultura, la formación, el esparcimiento y el deporte". En concreto, "se analiza la posibilidad de crear una escuela municipal de deportes náuticos".

Por el contrario, este organismo apunta que "se reduce el espacio para el uso del tráfico de cruceros turísticos, y se plantea su concentración en exclusiva en los muelles de Poniente-Paraires".

Se trata, concluye la APB, de "buscar un equilibrio entre los usos portuarios y el aprovechamiento de los espacios para una mejora de los tráficos marítimos y la potencialización de la industria de la reparación y mantenimiento de embarcaciones".

Órcar Fidalgo: "Niego un proyecto de ampliación"

El regidor de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha valorado el proyecto antes de conocerse el comunicado de la APB en el que confirma la ampliación de determinados espacios del puerto. "Urbanismo no tiene conocimiento de ningún tipo de ampliación en el puerto de Palma. En ese sentido, niego la mayor. El PSOE puede utilizar todas las imágenes retóricas que considere oportuno para prejuzgar algo que no existe. Lo que yo he oído mencionar por parte de la Autoridad Portuaria es un cambio de usos en determinadas áreas del puerto. Que no es una ampliación del puerto", ha subrayado el concejal.

"Niego un proyecto de ampliación, en todo caso un cambio de usos de determinadas zonas del puerto de Palma. No he visto en ningún sitio ningún dique nuevo, ni ninguna superficie nueva. Otra cosa es que donde había un astillero, se dé otro uso y ese astillero se traslade a otra zona", ha insistido Fidalgo, que por lo demás ha asegurado desconocer los detalles del plan.

"No soy el representante del Ayuntamiento en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria. Sí es cierto que el gerente de Urbanismo forma parte de una comisión técnica que se reúne con carácter bimensual en el marco de la cooperación necesaria entre instituciones", ha indicado.

El PSOE ha criticado que Sanz decidió hace unas semanas dar un vuelco a los últimos planes de crecimiento y remodelación del Puerto de Palma, que la entidad portuaria llegó a exponer al público hace tres años, y apuesta por la ampliación del Dique del Oeste; la construcción de un nuevo dique perpendicular especial para petroleros y buques de transporte de mercancías peligrosas, y el traslado de todos los astilleros a la zona interior del mencionado dique y también a una nueva área que se situará entre la fachada posterior del Castillo de San Carlos y la base Naval de Portopí, hoy totalmente abandonada y llena de escombros, tal y como adelantó Gaceta Náutica.

El nuevo proyecto de ampliación del Puerto de Palma llega en pleno debate sobre la saturación turística y en un momento en el que el Govern balear y el Consell de Mallorca han anunciado las primeras medinas para el decrecimiento. Y también en un momento en que el aeropuerto de Palma, la otra entrada de la isla, se encuentra en obras de remodelación y ampliación.