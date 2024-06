La Policía Nacional adelanta un mes el plan de seguridad de comercios en Palma

La Policía Nacional ha adelantado un mes el plan de seguridad para el comercio en el municipio de Palma y este martes está previsto la llegada de más efectivos desde Valencia. Este número de policías reforzarán diferentes comisarías de Balears debido al adelanto en la llegada del número de turistas.

En lo que respecta al número de denuncias de hurtos y, según ha informado la Policía Nacional, se mantiene en el mismo número que el año pasado. Fernando Corchero, jefe de la brigada de seguridad ciudadana ha asegurado que "no se han incrementado las denuncias, pero no quiere decir que no haya habido más hurtos". En todo caso, ha matizado que "sabemos que no se denuncia más por miedo a represalias".

Enn este contexto, tanto la Policía como las patronales animan a denunciar porque "es la única manera de tener constancia del delito y actuar en consecuencia".

Según Corchero, actualmente el cuerpo policial actúa bajo dos criterios: las denuncias hechas por los ciudadanos o por un establecimientos, y la información previa que tienen acerca de los cambios en el entorno que se pueda producir como la llegada de cruceros o el mal tiempo provocando la llegada masiva de turistas al centro de Palma.

En el caso de la Playa de Palma, la policía asegura que sí hay más seguridad que el año pasado debido también a la mayor afluencia de turistas.

El foco de vigilancia en Palma está puesto en dos zonas: la zona centro y los grandes establecimientos comerciales como pueda ser Porto Pi. En el caso de la zona centro engloba a las calles Sindicat, Oms, Jaume II, Sant Miquel o la calle Colom. Sobre el tipo de hurtos el jefe de la brigada de seguridad, Fernando Corchero, ha asegurado que "suelen ser diferentes según la zona de actuación. En el caso del centro se trata de entrar en un establecimiento robar y salir corriendo mientras que a s’Arenal se aprovechan de turistas borrachos para cometer el hurto".

Grupos del este coordinados

Los delincuentes provienen de Europa del Este y se trata de grupos bien coordinados. Sobre la posible colaboración con otras policías europeas, Corchero ha informado de que "se espera la presencia de policía alemana y holandesa en el caso de Palma y la inglesa ya sería para la zona de Calvià. Otras policías como la italiana o la francesa se desplazarán a municipios donde haya más presencia de turistas de estas nacionalidades".

Por su parte, el policía responsable de participación ciudadana, Federico Chacón, ha asegurado que un año más se harán llegar a todos los comercios consejos prácticos de cómo actuar. La Guía del Comercio Seguro hace referencia a priorizar los medios de pago electrónicos, como y donde hacer los ingresos de recaudación o consejos de vigilancia durante el horario comercial entre otros muchos consejos y se puede encontrar en las oficinas de PIMEM y de PIMECO.

Precisamente los representantes de PIMEM-Comerç y PIMECO, Miquel Àngel Salvà y Joan Riera han asegurado que el aumento del número de robos durante este pasado mes de mayo ha hecho elevar la preocupación entre los pequeños establecimientos de Palma. "El avance de la campaña de seguridad ha sido muy bien recibido por ambas entidades que se han comprometido a la máxima colaboración para facilitar el trabajo policial", han indicado las patronales.