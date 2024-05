La horrible muerte de cuatro personas por el derrumbe de un edificio dedicado al ocio turístico en primera línea de Playa de Palma nunca debería haber pasado. Solo era una planta baja pequeña a la que se suponía que habían habilitado una terraza superior. No parece un cometido difícil para quien tenga la preparación técnica para calcular, con garantías de seguridad, materiales de forjados y refuerzo estructural. Cualquiera que se haga con una vivienda, confirma que sus entrañas estén en condiciones para que no se les venga el techo encima, y más cuando la construcción data de la época de la aluminosis. Si en lugar de una casa particular, quieres poner un restaurante y una terraza y lo publicitas como rooftop en el que vivir experiencias únicas, lo primero es garantizar la vida de la clientela.

Me entero por el Diario de Mallorca que el drama de Playa de Palma ha provocado un pequeño frenazo en el negocio inmobiliario de la zona. Seguro que solo es temporal. Se ve que unos inversores suizos han tenido dudas momentáneas sobre si comprar o no tres pisos de por allí.

¿Para qué querrían los inversores suizos esos tres pisos y alguna docena más si se tercia? Pues para ganar pasta, ¡pero pasta! No será para alquilarlo a una enfermera o a una profesora o a un albañil o a una camarera que pueda vivir allí con su familia. Quizás, influenciados por la tragedia, se sientan ahora obligados a gastar dinero en revisar la estructura de los pisos y eso disminuye su rentabilidad y dan un paso atrás. Momentáneo.

Hasta hace 15 años no he sido plenamente consciente de que un efecto colateral del turismo y la construcción masiva era el desembarco del mercado inmobiliario internacional selecto pero masivo, ya entenderán la contradicción en los términos. Llega gente rica, ya sean austríacos, alemanes, belgas, suecos, rusos, chinos o asiáticos y compran vivienda a precios posibles para ellos e imposibles para nosotros. Es el mercado. Y la suerte está echada desde hace años. En Palma, barriadas como el Molinar, Santa Catalina, Génova, la Bonanova y son Espanyolet son víctimas del cambio de propiedad con finalidad especulativa. Ahora el negocio para unos y la expulsión para otros, se extiende a todos los barrios. Ya apenas hay sitio para la gente que gana un sueldo y no es propietaria de su casa.

El sábado se pudo ver cómo las calles de Palma se llenaban de miles de personas que clamaban unitariamente por recuperar el derecho a un techo digno y asequible bajo el que vivir y, de camino, apuntaron al origen del problema: demasiado turismo que implica negocio inmobiliario con dinero que llega de fuera para reproducirse. No se vieron banderas en la manifestación, fue un clamor general, transversal, de hartazgo justificado.

Quien habla de compra de vivienda habla de compra de locales comerciales y negocios. Muchísimos de ellos pasan a manos de emprendedores extranjeros con fondos a los que las prisas por rentabilizar les hace olvidar que hay que revisar y cumplir suficientemente las normas municipales. Yo me quejaba de robo de identidad, de invasión estética feroz y de ruidos y falta de respeto al descanso... pero ahora el drama de pérdidas de vidas por el derrumbe de la estructura de un local frente a la playa de mi infancia, deja chiquitas esas críticas.

Los clientes del local ahora siniestrado colgaban desde hace años comentarios en la red sobre la atención que habían recibido allí. Todos coincidían en que el personal que les atendía era muy amable. Algunos se quedaban de que eran pocos para mucho trabajo. Ese personal entregado y agradable, no ha sido premiado, al contrario, ha sufrido el horror y la muerte.

La moda de transformar terrazas en bares musicales con luces y baile, se extiende. Haría bien el Ayuntamiento en poner coto y reforzar las inspecciones en esos lugares, porque donde antes solo se tendía ropa, ahora plantan piscinas y discotecas y el negocio, que arrasa con la paz de los vecinos, también puede producir dolor, heridos y muerte.

Suscríbete para seguir leyendo