Més per Palma: "Cirer quería los cinco millones de euros de Son Pardo para pagar el solar de Son Espases"

Més per Palma ha criticado que el Ayuntamiento de Palma vinculara el miércoles el Plan General aprobado en 2023 con la devolución de un depósito de cinco millones de euros a los propietarios de unos solares situados junto al Hipódromo de Son Pardo. "Una información que fue distorsionada de forma intencionada por parte de la portavoz del gobierno municipal, Mercedes Celeste, y que nada tiene que ver con los hechos", ha señalado el partido en una nota de prensa.

"En realidad, el origen del pago del depósito que ahora debe devolverse proviene de un anticipo que el PP de Catalina Cirer pidió a los propietarios de los terrenos de Son Pardo. La intención de Cirer era disponer de este dinero para pagar el solar del Hospital de Son Espases. Un hecho del todo insólito e irregular, ya que un pago por aprovechamiento de los terrenos suele hacerse una vez aprobado el Plan Parcial", ha argumentado Més per Palma.

El miércoles la Junta de Govern aprobó devolver 5.342.000 euros más los intereses de los depósitos de los propietarios de los terrenos de Son Pardo en los que el Ministerio de Justicia proyectó la construcción de la Ciudad de la Justicia. Celeste señaló que esta devolución es consecuencia de la desclasificación de estos suelos como consecuencia de la aprobación del Plan General.

"Al final, se demuestra que si el PP no hubiera pedido este anticipo y hubiera seguido el proceso habitual, ese dinero nunca se habría ingresado y ahora no debería devolverse. Por tanto, el Partido Popular negoció de forma totalmente irresponsable el adelanto de este depósito antes de la aprobación del Plan Especial", ha indicado Més per Palma.

El partido ecosoberanista ha señalado además que "con la compra de este solar comenzó uno de los casos de corrupción más importantes de Balears, como resultado del cual un presidente del Gobierno del PP fue condenado a prisión". Para Més per Palma, "queda demostrado así que cada vez que el PP toca a las instituciones los ciudadanos acaban pagando muy caras las consecuencias".

"El depósito podría recuperarse"

Este grupo municipal recuerda asimismo que "el Departamento de Recursos Hídricos del Govern cambió la delimitación del Plan Inundable, lo que paralizó la tramitación del Plan Parcial de los terrenos de Son Pardo, que se encontraba en un estado muy avanzado. El cambio ocasionado ha comportado, lógicamente, que ahora los propietarios reclamen el retorno de ese dinero, adelantado en su momento a demanda del PP".

Por último, reprocha a Celeste que no explicara que, "en un futuro, este importe, correspondiente al depósito avanzado en concepto de aprovechamiento, podría recuperarse una vez el Ayuntamiento apruebe el nuevo Plan Parcial", y reclama al PP que "trabaje y que deje de gobernar a base de excusas y mentiras".