Ordenando la calle

No por el hecho de que un papel oficial diga que algo está prohibido, eso basta para que toda la población cumpla con lo ordenado. Lo sé. Pero el hecho de que algo molesto para la colectividad esté contemplado en la norma, es el primer paso imprescindible. Después vendrán otros. Es un síntoma de civilización, de voluntad de cuidar lo que es propiedad de todos y también de que no se introduzcan en nuestra casa molestias exteriores.

Además, para que el resultado sea el mejor, es decir, para que la norma se cumpla, se necesitan dos factores añadidos: que se conozca aquello que no se puede hacer y que haya vigilancia y control. Incluso sanción en algunos casos.

Ya sabemos que es imposible que haya policías en cada esquina y además no los queremos (otra cosa es que nos gustaría ver alguno, igual que los veíamos hace bastantes años). Por lo tanto, es de creer que muchos actos incívicos van a continuar ocurriendo y quedar impunes. Pero seguramente podremos mejorar ese comportamiento colectivo, si hacemos llegar a la gente la información de lo que no se puede hacer.

Sé que el tipo que ha escupido esta mañana delante de mi tienda (lo he oído y le he visto la cara), el otro que ha pasado a todo meter con el consabido patinete y su clac-clac sobre la acera (me ha hecho levantar la cabeza hacia él por el sobresalto) y la chica que ha dejado a su perro orinar en la rueda del coche (estaba yo mirando pensativa a través del escaparate), han cometido una infracción grave cada uno de ellos y no serán multados. Mi duda es ¿sabían que ese comportamiento es incívico, reprobable y sancionable? Quizás no todos.

La ordenanza cívica propuesta por el equipo de gobierno del Ajuntament de Palma, ahora en periodo de alegaciones, pretende poner orden en el uso del espacio público. Algunos hábitos y costumbres, además de la propia población, han cambiado algo desde que fue aprobada la anterior norma, allá por el año 2011. Recordarán que unos años más tarde se intentó mejorar, con la inclusión de algunas cuestiones como el botellón desmadrado de la época, pero recursos judiciales la dejaron sin efecto. Finalmente, en el 2018, una modificación incluyó la prohibición del consumo de alcohol por la calle y las concentraciones que tantas molestias provocan.

He leído la propuesta de ordenanza y me parece que la redacción, incluso del preámbulo, se ha hecho observando la calle y su realidad, de manera objetiva y teniendo en cuenta diferencia de trato hacia quienes no tienen recursos. Ya sabemos que de la teoría a la práctica hay un trecho, pero, aunque seguro que mejorable, es un buen punto de partida para, consensuada en lo posible, reconducir comportamientos que no benefician a nadie.

Cuando esta ordenanza sea mejorada con aportaciones, vendrá a reforzar, a recordar y a completar otras referidas a limpieza, tenencia de animales, ruidos, tránsito... Casi la veo como el resumen imprescindible para aprobar el carnet de ciudadanía de Palma.

Eso sí, hay que explicarla de manera sintética y poniendo el acento en el molesto comportamiento cotidiano. Esas molestias habituales, por cierto, también las provocan determinados negocios, como algunos bares que generan una alfombra de colillas a su alrededor o se exceden de su espacio o permiten jolgorios ruidosos que llenan sus cajas registradoras y dibujan enormes ojeras en las caras de sus inocentes vecinos.

No sé si solo con policías, que tardaremos en tener, podremos mejorar el civismo de nuestra ciudad. Quizás los trabajos de información y control los podrían ejercer otras personas contratadas por el propio Ayuntamiento, y valorar el resultado. No podrían sancionar directamente, como ocurre con los controladores de la ORA, pero podemos copiar el modelo o aprovecharlo asignándoles nuevas funciones. Además, sería deseable que la nueva norma garantice que no trascienda el nombre de particulares denunciantes. El compromiso ciudadano no puede ser castigado poniendo en riesgo su integridad y seguridad.

Respecto a la proliferación de caravanas, nuevo tema incluido en la ordenanza, recomiendo la lectura de la información publicada en el Diario de Mallorca el domingo pasado. Creo que no hay más remedio que aprobar lo que se contempla en la normativa. Y, además, es el momento de hacerlo, antes de que nos inunden turistas de «posibles», con vehículos que ni usted ni yo podríamos pagar.

