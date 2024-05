Movilización vecinal en Establiments contra el cierre de un histórico camino

Los vecinos del Camí del Forn del Vidre y de parte del Camí de Can Guillot, ubicados en Establiments, reclaman la apertura de este último sendero, Can Guillot, cerrado parcialmente por los propietarios una de las vivienda por la que transcurre parte del camino. Se trata de una calle con más de cien años de historia que conecta el Camí del Forn del Vidre con la calle del Delme con tal de que los vecinos no tengan que recorrer el pequeño y peligroso arcén de la carretera de Esporles para ir, por ejemplo, a tirar la basura.

Desde enero ya no pueden acceder a la calle del Delme por Can Guillot debido a que los vecinos por donde transcurre el sendero han decidido cerrar el tramo del camino que transcurre por el límite su finca. Este mismo sendero atraviesa también varias parcelas aledañas que lo han mantenido a lo largo de los años por las facilidades de movilidad que proporciona al vecindario. Desde hace décadas, ha cambiado su ruta y ha ido empequeñeciéndose en detrimento de las parcelas que lo rodean, pero nunca ha dejado de estar presente. En la actualidad, mide un metro y medio aproximadamente de ancho (según el tramo) y unos 140 metros de largo.

El Camí de Can Guillot separa el jardín de la finca de Cati y pasa por delante de la puerta de la casa de Manon Diquero. Ambas, con la el apoyo de la Asociación de Vecinos de Establiments, han recogido ya casi mil firmas para reclamar la reapertura del sendero. «Por aquí iban los niños a la escuela, la gente a la iglesia y teníamos una salida más fácil», explica Diquero.

El año pasado reclamó al Ayuntamiento de Palma la limpieza del tramo del camino ahora vallado, cuando todavía permanecía abierto, con tal de mantenerlo transitable al tratarse de un sendero antiguo y de tierra. Los operarios no pudieron acceder al camino debido a los impedimentos de los dueños de la finca, y fue entonces cuando estos decidieron cerrarlo por completo. Los vecinos cuentan que los intentos de comunicación para atajar el problema han sido «imposibles» y este diario tampoco ha logrado contactar con los residentes de la parcela por la que transcurre el camino. Han instalado, además, cámaras de vigilancia y sensores de movimiento.

El vecino colgó un artículo del Código Penal a modo de amenza. / DM

Este cerramiento conlleva graves perjuicios para muchos residentes. En primer lugar, el Consistorio instaló en el restaurante Es Muntant, ubicado cerca de la salida del Camí de Can Guillot, el punto de recogida de basuras de la zona con tal de facilitar el trabajo a los operarios. Con el sendero cerrado, deben rodear toda la manzana (por la carretera de Esporles) para hacer algo tan simple como ir a tirar la basura. Por otro lado, varios buzones están ubicados en el propio sendero, algo que sumado a que obligaron a borrar de Google Maps el tramo cortado, hace imposible la recogida de paquetes, cartas o el agua embotellada. Los repartidores no consiguen ubicar las casas y al ver la entrada vallada dan marcha atrás. En ambos casos, tal y como explican los damnificados, pasan de tardar unos cinco minutos a «tener que estar quince para ir a recoger una carta». Por último, dos casas funcionan con agua de un pozo ya que no reciben el suministro de Emaya y la entrada a dicho pozo se encuentra en la parto ahora prohibida de Can Guillot. No pueden rellenarlo de agua y aseguran no saber qué harán en verano ante la falta de lluvias.

Ahora, Diquero espera una reunión con el Ayuntamiento, quien permitió el vallado alegando que se trataba de un «cerramiento parcial de una parcela» al no figurar en sus mapas, no actualizados a la nueva ruta del sendero, más al límite de la finca de lo que figura en la antigua topografía.

Esperan ahora que «este camino privado de uso público» vuelva a abrirse lo antes posible para facilitar la vida y la movilidad de los vecinos.

