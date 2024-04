El Ayuntamiento quiere construir miles de viviendas en Palma esta legislatura acelerando desarrollos en suelo urbanizable y en solares deportivos o culturales

El Ayuntamiento de Palma quiere agilizar la construcción de hasta 15.000 viviendas en Palma esta legislatura liberando suelo urbanizable antes de lo previsto por el Plan General y aprovechando solares ahora destinados a acoger equipamientos deportivos o culturales. En este último caso, se levantarían viviendas de precio asequible.

"En Palma tenemos un problema de oferta agravado por el Plan General aprobado en 2023 y que impide desarrollar en torno a 13.000 viviendas en suelo urbanizable. Eso nos preocupa y trabajamos de manera intensa para desarrollar esos nuevos urbanizables cuanto antes", ha señalado el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo.

"También el decreto 6/2023 [de medidas urgentes para acceder a la vivienda] aprobado recientemente en el Parlament nos permitirá crecer en suelo dotacional y poner vivienda en alquiler a disposición de jóvenes y familias con dificultades económicas", ha añadido el regidor antes de la votación de una proposición de Vox en materia de vivienda.

Fidalgo ha señalado que, "según las asociaciones de promotores y constructores en Palma podemos crecer entre 13.000 y 15.000 viviendas" en caso de liberar el suelo urbanizable previsto en el Plan General. "Por otro lado hay suelos dotacionales. Exceptuando los sociosanitarios y educativos, hay suelos reservados para determinados equipamientos deportivos o socioculturales en los que existe la posibilidad de cambiar el uso para hacer allí vivienda pública", ha valorado. "Trabajamos para que desarrollar ese suelo cuanto antes", ha añadido.

El regidor de Urbanismo ha criticado que en el Plan General aprobado por el anterior equipo de gobierno en 2023 impide desarrollar nuevos residenciales porque "una prescripción de Recursos Hídricos enviada a la Comisión balear de Medio Ambiente con la que se aprobó el documento dictamina que si Palma no tiene acreditada la suficiencia de recursos hídricos y no está construido el EDAR II, no se pueden tramitar esos urbanizables". Eso significa, ha destacado Fidalgo, que el Plan General aprobado en 2023 nació muerto porque era materialmente imposible desarrollar ni una sola de esas entre 13.000 y 15.000 viviendas".

Fulgencio Coll: "Hay que crecer en alturas"

Por su parte Fulgencio Coll, líder de Vox en Palma, ha apelado al equipo de gobierno a "poner más suelo, facilitar construir allí donde se pueda y dar seguridad jurídica".

"Hay un déficit de miles de viviendas públicas que no han hecho ni Pedro Sánchez, ni Francina Armengol, ni José Hila. Nosotros nos pondremos esta legislatura como primer objetivo que se hagan viviendas y se facilite su acceso a jóvenes o trabajadores de la península que no pueden venir a Mallorca porque no tienen casa", ha destacado Coll.

"Hay que facilitar viviendas donde hay espacio disponible. Creciendo en alturas o aprovechando solares urbanizables. Hay 19 urbanizables, pero solo dos con prioridad", ha añadido.

Por otro lado, también ha apelado a combatir la okupación porque, considera, daría seguridad jurídica a los propietarios y liberaría un gran número de viviendas. "Si hubiese una legislación contra la okupación ilegal como hay en Europa, que establece desalojos en 24 horas, tendríamos en el mercado miles de viviendas que no están por falta de seguridad jurídica", ha indicado.

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, ha pedido "un consenso" en esta materia y "que se ponga en marcha el Observatorio de la Vivienda en el que se cuente con los grupos municipales y las entidades vecinales para encontrar una solución entre todos".

Neus Truyol: "Urbanismo a la carta"

Durante el debate de la proposición de Vox, la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, ha acusado al partido de Coll y al PP su "voluntad de defener los intereses de los grandes movimientos especulativos".

Y ha criticado la intención del equipo de gobierno de acelerar la construcción de miles de viviendas. "El PP les ha comprado que los urbanizables se pueden desarrollar rápidamente y a la vez, aunque no haya agua potable, ni alcantarillado, ni la nueva depuradora. El Plan General marca una progresividad durante veinte años. Porque se necesitan infraestructuras y servicios públicos para los nuevos barrios. Y ustedes quieren hacerlo en dos días. Eso significa urbanismo a la carta y mínima regulación", ha sentenciado.

Lucía Muñoz, regidora de Podemos, también ha rechazado la proposición de Vox: "Votamos en contra porque tenemos un diagnóstico muy diferente del que tienen ustedes. Siempre hablan de los problemas de los promotores inmobiliarios, no de los que quieren acceder a una vivienda".

La regidora del PSOE, Angélica Pastor, ha aventurado que el equipo de gobierno "va a hacer cero iniciativas y cero propuestas" en materia de vivienda. "No han hecho nada en vivienda en lo que llevamos de legislatura. Cero proyectos de promociones de vivienda asequible o pública. Y no entregan las que ya se ejecutaron por parte del anterior equipo. Lo único que han hecho es legalizar las obras ilegales en suelo rústico", ha lamentado.