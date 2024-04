«Si hubieran hecho un hotel, ahora se forrarían y no tendrían problemas»

Abogados, historiadores del arte y activistas por la conservación del Patrimonio y el futuro de Palma expresan su preocupación por Can Vivot y urgen a un cambio de estrategia en las instituciones para preservar el último palacio de Ciutat.

Catalina Cantarellas

«En internet se localizan afirmaciones como la siguiente: ‘En el Consell cuidamos especialmente de aquellos elementos que son únicos, relevantes, singulares, excepcionales’. Sin embargo, es un simple eslogan. En diciembre de 2015, declaró BIC el busto romano de Augusto de Can Pueyo; al no estar vinculado al inmueble podía venderse. Nos preguntamos si seguirá el mismo procedimiento, por ejemplo, con el lienzo de San Jerónimo atribuido a Ribera de Can Vivot, facilitando así los gastos de reparación y mantenimiento. El Consell muestra una y otra vez su inoperancia en materia de patrimonio. Incapaz de actuar en Can Pueyo, cuyo desmembramiento se anunció como mínimo desde 2014, su proceder respecto a Can Vivot parece perseguir el mismo resultado, con el agravante de una actuación legítima por parte de la propiedad, ausente en Can Pueyo. ¿Quién vigilará a los vigilantes?, según la conocida expresión de un poeta romano. El Consell y las administraciones implicadas, ¿protegen el patrimonio o ponen trabas al mismo a conveniencia?», cuestiona la reputada historiadora del arte.

Ana Pascual

«Como historiadora del arte y autora de La casa y el tiempo, he visto destrozar muchas casas en estos años y, por una que queda inédita, las instituciones deberían apoyarla con ayudas o por lo menos facilitar que se pueda mantener por sí misma. Además, en otros patios de la ciudad que son BIC y municipales, se celebran actividades sin ningún tipo de problema. Lo mismo sucede en otros patios del país. La única manera que tiene para sobrevivir Can Vivot es a base de tener la posibilidad de celebrar actividades y con el dinero que se saque de ello invertirlo en conservación y restauración. Sin embargo, no les dejan hacer nada y con ello incumplen la ley de Patrimonio, porque realmente no están velando por su preservación».

Jaume Garau

«El centro histórico de Palma tenía una gran personalidad, era ejemplar en Europa, pero ésta está cada vez está más diluida. Esa identidad potente venía reflejada por esas grandes casas señoriales como Can Vivot y sus patios. De hecho, la consigna era abrirlos, pero de un tiempo a esta parte se han privatizado por completo con los hoteles boutique y los bares y restaurantes que han montado dentro. Antes, esos patios eran espacios públicos en una propiedad privada. Ahora tenemos 30 hoteles que eran casas señoriales. Y una de las personas que resiste con la casa señorial completa más importante de Ciutat se encuentra con trabas por parte de la Administración pública, que como mínimo debería tener un gesto para facilitarle la labor y estar a su lado, pero lo cierto es que parece lo contrario. Hay que añadir también que esta es una tónica generalizada en todos los partidos políticos. Solo se salvan las actitudes individuales de algunas personas de los partidos. Estoy seguro de que si Perico, el dueño de Can Vivot, hubiera hecho un hotel, ahora no tendría ningún problema y se forraría. La izquierda ha fallado especialmente en la ciudad. Ha visto el centro histórico como algo clasista, de botifarres. Pero ahora ya es de fondos de inversión, de empresas y de extranjeros. Es una colonización del territorio y no han dicho ni hecho nada», denuncia el vicepresidente de la entidad Palma XXI.

Pere Ollers

«En Can Vivot hay dos vertientes, el de la herencia privada, campo de la justicia, donde ni entramos ni salimos. Y la segunda faceta: se trata de un BIC, el único casal visitable en Palma para toda la ciudadanía, que debe colaborar con una entrada. Uno de los puntos principales pasa por reajustar el tema del mobiliario en su declaración BIC. Es un poco excesiva y creemos que podría reconsiderarse. El propio Consell reconsideró su propia declaración de bienes muebles en la sede de Palau Reial. Asimismo nos preguntamos si es estrictamente necesario que equis pieza esté siempre en la casa y que sólo pueda interpretarse en una pared determinada de este casal de la calle Can Savellà de Palma. Es decir, a lo mejor hay cuadros que podrían exhibirse en determinados museos. ¿Exhibirlos en ellos, donde probablemente podrían restaurarlos, es desprotegerlos? O incluso también podría abrirse la cuestión de si ciertos bienes del BIC podrían servir para pagar herencias legítimas o incluso una restauración urgente del inmueble», se pregunta Ollers. «¿De qué sirve la gran declaración BIC si perdemos el casal? Debe haber racionalidad y sentido común. Si decimos no a todo abocamos a la propiedad a una venta. Además, ¿por qué sí se ha mostrado flexibilidad con los proyectos de hoteles boutique en los otros palacios? ¿Por qué le exigimos tres veces más a Can Vivot que al futuro hotel de Víctor Madera [Can Oleza] que está a 400 metros? En definitiva, no se está cumpliendo la finalidad de la ley de Patrimonio», considera el presidente de Arca.

Suscríbete para seguir leyendo