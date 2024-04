Palma se da de baja de la red Ciudades que Caminan: "No aportan ningún informe para mejorar la movilidad"

Palma ha cancelado su adhesión a la Red de Ciudades que Caminan, una asociación sin ánimo de lucro que defiende la movilidad a pie. La Junta de Govern ha aprobado esta mañana formalmente su baja de esta plataforma que agrupa a decenas de ayuntamientos y diputaciones porque "no aporta ningún informe para mejorar la movilidad de la ciudad", ha expresado el portavoz adjunto de Cort, Llorenç Bauzà.

"Cuando llegó al Ayuntamiento, este equipo de gobierno miró uno por uno los puntos del presupuesto. Y se decidió no continuar pagando esta suscripción porque no aporta ningún tipo de informe para mejorar la movilidad en la ciudad", ha valorado Bauzà, que ha cifrado el coste de la suscripción anual en "unos tres mil euros". En concreto, la cuota asciende a 3.750 euros.

Palma se adhirió a esta red en 2019. En octubre de 2022 llegó a acoger un congreso en el que urbanistas, activistas, expertos en movilidad sostenible y responsables municipales de diferentes ciudades intercambiaron ideas y casos prácticos.

"Profunda decepción" del PSOE

El PSOE de Palma ha expresado su "profunda decepción" por esta cancelación. "Ya en noviembre advertimos de que en los presupuestos no había ninguna partida para financiar esta suscripción anual", han lamentado,

La portavoz de los socialistas, Rosario Sánchez, ha criticado que esta decisión "es una muestra más de la falta de compromiso con las políticas de movilidad y de falta de interés en el aire que respiramos los ciudadanos de Palma". Asimismo, ha denunciado que "se están desmantelando los carriles bici, no hay una Zona de Bajas Emisiones y no hay política de movilidad sostenible. El propio regidor de Movilidad [Toni Deudero] dice que el medioambiente y la calidad del aire no es una prioridad de un plan de movilidad", ha subrayado.

Sánchez ha señalado que "Ciudades que Caminan "es una red para compartir información y buenas prácticas, y más de 150 municipios están adscritos para compartir el objetivo de hacer de las ciudades lugares más amables para los peatones".