Més per Palma denuncia que Jaime Martínez quiere convertir el edificio de GESA "en un megamuseo para turistas"

Més per Palma ha denunciado hoy "los criterios de elección del Govern balear a la hora de priorizar la compra del antiguo el edificio de GESA", en relación a la subvención de 10 millones de euros concedida al Ayuntamiento de Palma a través de una convocatoria de la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

"Las intenciones del equipo de gobierno de Cort, encabezado por el alcalde del PP Jaime Martínez, con el apoyo de Vox, son conocidas por todos: quieren abrir un megaespacio turístico con la trampa de un nuevo museo de arte moderno. Convertir GESA en un nuevo producto para turistas sólo servirá para complicar más la vida de los palmesanos y las palmesanas", ha indicado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

La regidora ha destacado que "los principales problemas que sufren hoy en día los residentes en Palma son el acceso a la vivienda o la movilidad", y ha lamentado que, con el proyecto de GESA, "el alcalde Martínez solo los empeorará".

Truyol ha valorado que aumentar la oferta turística "en una ciudad ya completamente masificada hará que vendan aún más especuladores inmobiliarios de todo el mundo", lo que "hará aún más inaccesible la compra y alquiler de casas y pisos por parte de los residentes". La regidora también ha vaticinado que desembocará "en un mayor colapso de nuestras calles".

"Debería destinarse al desarrollo del Distrito de Innovación"

Asimismo, la formación ecosoberanista ha expresado su "estupefacción" por los criterios del Govern balear a la hora de conceder la subvención. "Parece que ya nadie se acuerda de que los Fondos Next Generation se crearon, después de la crisis de la COVID-19, para la inversión en proyectos que apostaran por la diversificación económica y la sostenibilidad. El proyecto de un megamuseo para turistas no se ajusta al espíritu que inspiró la creación de estos fondos”, ha declarado Truyol.

"El museo para turistas repite los errores que nos complican la vida en nuestro día a día. En primer lugar, no es sostenible porque fomenta, más aún, el turismo de masas, con el coste ambiental y los problemas de convivencia que ello conlleva. Y en segundo lugar, porque no trabaja para la diversificación económica y porque vuelve a apostar por realizar inversiones sólo en el sector turístico, haciéndonos aún más dependientes de una única actividad económica", ha valorado Més per Palma.

Finalmente, ha destacado que "el edificio de GESA debería destinarse al desarrollo del Distrito de Innovación y así superar nuestra dependencia económica respecto del turismo de masas".