Convocan una asamblea el sábado para "reflotar" la asociación de vecinos de Pere Garau

La plataforma ciudadana Flipau amb Pere Garau ha convocado una asamblea el próximo sábado para "reflotar" la asociación de vecinos del barrio. "Aquí nunca ha habido una asociación de vecinos fuerte pese a que Pere Garau es el barrio más poblado del Ensanche. Tenemos un déficit histórico de equipamientos públicos y necesitamos reactivarnos para plantear nuestras reivindicaciones ante la administración", explica Nael Falo, portavoz de Flipau amb Pere Garau.

La reunión, "abierta a toda la ciudadanía", se celebrará a las 10:00 horas en el Casal de Barri, en la calle Pere Llobera. "Vemos que últimamente hay una reactivación del asociacionismo vecinal con nuevas entidades en Son Forteza, el parque de Ses Fonts, s'Olivera o el Passeig Marítim. Y en Pere Garau es urgente porque pese a ser el barrio más poblado, no tenemos un centro cívico, el centro de salud tiene problemas estructurales y hace dos años abrieron una biblioteca que se queda muy pequeña para un barrio de 28.000 habitantes", subraya Falo.

Un uso para el antiguo cine Metropolitan

El barrio necesita "inversiones repartidas por las zonas más degradadas de Pere Garau". Asimismo, este activista vecinal recuerda que en el pleno de noviembre de 2018 el Ayuntamiento aprobó por unanimidad la compra "urgente" de locales y solares del barrio para hacer equipamientos, pero casi seis años después no se ha llevado a la práctica.

"Ahí sigue el cine Metropolitan, no se ha comprado nada. Si el barrio ya tiene una elevada densidad poblacional, se incrementará en los próximo años y necesitamos equipamientos en consonancia a ese reto demográfico. No se trata de crear una nueva asociación, sino de revitalizar la que ya existe. Tenemos que recuperar el pulso. Flipau amb Pere Garau somos una plataforma ciudadana que nació para poner en valor el barrio, pero no tiene carácter legal para ser interlocutor con el Ayuntamiento", concluye Falo.