Cierra la frutería Germanes Amengual, un emblema del Mercat de l'Olivar, tras cien años de legado familiar: "Me encantaría seguir, lo llevo en la sangre"

La frutería Germanes Amengual, un emblema del Mercat de l'Olivar con cien años de legado familiar, baja la persiana "por motivos personales".

Por el momento sigue abierta, pero Margarita Amengual, una de las propietarias y nieta de la fundadora, ha decidido traspasar el negocio porque su marido está enfermo, quiere ocuparse de él y el puesto de l'Olivar requiere de una gran dedicación que en estos momentos no puede prestarle. "Mi marido no está bien, es dependiente y ahora mismo, por diferentes circunstancias, solo somos dos en la frutería, cuando antes éramos cuatro, y con el trabajo que hay en este puesto, es complicado continuar", explica a este diario.

Asegura visiblemente emocionada que "es una lástima" tener que tomar esta decisión, "me hubiera gustado estar más tiempo, porque lo llevo en la sangre y me gusta este trabajo", pero relata que las circunstancias hacen que "la mayoría de las veces solo haya una persona en el negocio", porque tiene que ocuparse de su pareja y de las tareas domésticas, "y al final no estoy ni en un sitio ni en otro y evidentemente hay prioridades", confiesa apenada.

Amengual pertenece a la tercera generación que se ha encargado de la frutería, fundada hace unos cien años por su abuela. "Mi abuela empezó ya bien jovencita, luego mi madre y después yo", relata. Así, recuerda que de pequeña echaba una mano a sus padres en la frutería, que continuó mientras lo compaginaba con los estudios de contabilidad y que ya a los 18 años se sacó el carnet de conducir y al día siguiente "ya estaba en Mercapalma trabajando".

Sin relevo generacional

Explica con tristeza que el negocio "terminará conmigo", porque su hijo no quiere tomar el relevo. Todos esos motivos han llevado a Amengual a tomar la decisión de traspasar "lo antes posible" el negocio, porque su socio Damià Madero no puede hacerse cargo solo de todo.

"Es un puesto muy grande que tiene siempre mucho jaleo. Evidentemente el negocio no va mal, pero cerramos por unadecisiónn personal de mis socios", cuenta Madero, que lleva unos treinta años formando parte del negocio familiar. Aunque comprende perfectamente la situación de su compañera, tiene claro que echará "mucho de menos el trabajo en la frutería", sobre todo -dice- porque "el ambiente aquí en el mercado es muy bueno y el trato con la gente y los vecinos es genial".

Traspaso

En estos momentos es una inmobiliaria la que se encarga del traspaso de la frutería Germanes Amengual. En el portal Idealista, se anuncia como una "oportunidad de adquirir un próspero negocio en el corazón del Mercado del Olivar en el centro de Palma". Se detalla que se vende por 172.000 euros, que actualmente opera "como una frutería de renombre" y que ocupa "una estratégica esquina dentro del mercado", permitiendo disfrutar "de una ubicación privilegiada que garantiza un flujo constante de clientes".

Amengual aclara que aunque no tiene "nada en contra de nadie", preferiría que el negocio "se lo quedara alguien mallorquín", o al menos alguien que pusiera un puesto "típico de un mercado, aunque sea otra frutería".