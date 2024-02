Una vecina de Santa Catalina en Palma: "Estamos recibiendo cartas intrusivas a nuestro nombre de una inmobiliaria alemana para que vendamos el piso"

Una vecina del barrio de Santa Catalina en Palma denuncia que el buzoneo de las inmobiliarias para captar vendedores ha vuelto con fuerza al barrio, pero en esta ocasión con tácticas más agresivas.

“El pasado mes de enero recibimos una carta más genérica de una inmobiliaria extranjera que está en la calle Sant Feliu, en Palma, donde se indicaba que por ubicación y vistas, nuestro piso era muy interesante para uno de sus clientes. Y que a su cliente le gustaría hacer una oferta”, indica. En la carta, que también ha podido consultar este diario, un agente de la propiedad con nombre y apellidos ofrece su número de teléfono y su mail para contactar si se está interesado en vender.

La inmobiliaria no se dio por vencida

La empresa de compraventa de inmuebles no se dio por vencida al no recibir respuesta. Y semanas después, envió otra carta a su domicilio. "Esta vez, más intrusiva. En la primera no venían mis datos personales, en la segunda ya sí, es una carta dirigida a mi nombre directamente, con mi dirección y mi piso”, indica. La redacción también es más directa y agresiva. Directamente se indica en ella que un cliente del agente inmobiliario está interesado en hacer una oferta por su piso. “Yo mismo trabajo como agente inmobiliario, para una empresa en Palma. Estaré encantado de contarle más sobre mi cliente y la situación exacta durante una llamada telefónica o presentarme personalmente”. En la segunda carta también se adjunta una tarjeta del agente, apunta esta vecina.

“La insistencia en tan breve plazo de tiempo resulta desagradable, intrusiva e intimidatoria”, considera. “Personas mayores pueden haber recibido esta carta también, no quiero pensar en el efecto que les puede causar”, denuncia.