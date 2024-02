Emaya ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para concienciar a la ciudadanía en la importancia de hacer un uso más racional del agua bajo el lema 'Seamos realistas, el vaso está medio vacío. No malgastes el agua'.

Según ha informado este jueves el Ayuntamiento de Palma en nota de prensa, la iniciativa se difundirá a través de redes sociales y se incluirá en cada una de las facturas de todos los clientes de la empresa municipal.

La campaña incluye una serie de recomendaciones para ahorrar un recurso que, tal y como se remarca, es "muy valioso y limitado", y aboga por que no se derroche.

Entre otras medidas, Emaya aconseja a la ciudadanía una ducha rápida antes que un baño; cerrar el grifo durante el enjabonamiento, lavado de dientes o afeitado; no tirar productos de higiene íntima ni nada que no sea papel higiénico al WC; vigilar los grifos mal cerrados y reparar rápido fugas y goteos; poner la lavadora y el lavavajillas cuando estén llenos; no descongelar alimentos bajo el grifo; llenar el fregadero y cerrar el grifo cuando se lavan a mano los platos; evitar regar entre las 08.00 y las 20.00 horas y, siempre que sea posible, elegir vegetación mediterránea, así como utilizar la escoba antes que la manguera para limpiar patios y terrazas.

En la nota de prensa, el Ayuntamiento recuerda que los pantanos que abastecen al municipio están actualmente al 42,97 por ciento de su capacidad --el Gorg Blau al 43,31 por ciento y el Cúber al 42,43 por ciento--, por lo que el suministro está garantizado para los próximos meses.

Con todo, "no podemos ni debemos confiarnos, ya que los niveles dependen de las lluvias", ha remarcado el regidor de Medio Ambiente, Llorenç Bauzà.

En este sentido, ha asegurado que "la situación a día de hoy no es alarmante" pero se ponen en marcha este tipo de iniciativas "para concienciar de un uso racional del agua y que no se malgaste".