De servir sushi de alta calidad en un beach club a regentar el mejor restaurante de Palma de Mallorca según el portal Tripadvisor. Dani Celis, propietario del restaurante de 'High Japanese Cuisine' Izakaya, ubicado entre Santa Catalina y el Paseo Marítimo, ha conseguido colocar en poco más de cinco años este local de comida japonesa entre los mejores de la isla.

Izakaya, el nombre del restaurante, es como se denomina en Japón a los bares o restaurantes en los que la gente se junta para tomar sake y disfrutar de una buena comida entre amigos. En muchas ocasiones se suele acudir a ellos después del trabajo.

Su historia

"Yo en 2016 estaba regentando un beach club, y buscana un cocinero japonés. Justamente una amiga mía me presentó al maestro Masahide Osawa, el cual estaba en ese momento sin trabajo, y empezamos a trabajar juntos en el beach club", relata Celis. Osawa cocinaba para el personal del local y rápidamente Celis se dio cuenta de que la comida tradicional japonesa que ofrecía Osawa daba para mucho más.

"Realmente, donde yo encontré los sabores de los platos con los que iniciamos de Izakaya fue cuando él nos cocinaba a los otros para el personal", apunta Celis.

El maestro también tuvo que adaptarse para integrar en sus platos el concepto fusión que está triunfando en las nuevas franquicias japonesas, la mayoría de sushi, que incluyen nuevos elementos en su coina como el pollo o el queso Philadelphia.

"Él me comentó que algún día tenía que ir a comer una izakaya. Entonces, lo apunté y empecé a investigar. Ahí fue cuando se me vino un poco la idea de que todo lo que había era sushi, y entonces empecé a ver que en realidad la cocina japonesa no era solo sushi, sino era otro concepto de la realidad de la cocina. Con él empecé a descubrirla y dije, hostia... si todos hacen esto, pues yo voy a venir de otro lado", explica Celif. Fue en aquel momento, a principios de 2017, cuando nace definitivamente el restaurante Izakaya.

¿Cómo se logra ser el restaurante mejor valorado de Tripadvisor en Palma?

"La combinación de un trato muy familiar, extremadamente familiar, con una alta calidad de producto y con platos tradicionales", es para Celis el motivo clave de su éxito.

Gran parte de las valoraciones, según cuenta, florecieron de manera orgánica en el portal web. En pocas ocasiones sus camareros han animado a sus clientes a dejar algún comentario o valoración positiva.

La presión

Haberse convertido en el restaurante top de Palma también supone una presión constante, que no arrolladora, para sus empleados. "Cuando la gente paga, es un 100% más exigente que cuando vas a comer rico y pagas muy poco", cuenta. Sus empleados y él "no pueden fallar".

"Los clientes vienen con unas expectativas, probablemente porque lo pueden haber visto en internet, y hay que cumplirlo. Eso es fundamental, es lo que nosotros siempre hablamos con los chicos: al estar en un nivel tan alto no podemos fallar", apunta.

Reconoce que "el fallo existe", es algo natural, aunque Celis explica que "el grado de exigencia que le hemos puesto a los clientes es muy grande", por lo que tratan de minimizar los efectos de cualquier posible error.

El sistema de puntuación

El propietario de Izakaya comenta que los sistemas de puntuación de este tipo de portales web podrían mejorarse sustancialmente: "Se puntúa con estrellas, del uno al cinco. Si la comida está perfecta, pero a lo mejor hemos tardado un poco más, ya puntúan bajo. No hay criterios es todo muy general".

Propone dividir los criterios de puntuación y segmentarlos en función de aquello que se esté valorando con tal de lograr más justicia en las reseñas.

"¿Cómo lo hago? Me tengo que loguear, hay que meterse el código, es bastante complicado. Por lo tanto, la gente no llega al proceso de hacerlo, o sea, siempre se queda eso muy complicado", apunta también en relación al funcionamiento de las aplicaciones y páginas web.

Para Celis, su restaurante ha tratado en estos últimos siete años de no perder los sabores tradicionales, haciendo uso de técnicas de alta cocina que "se complementan con un trato excelente" y que resulta "en una gran experiencia" gastronómica. "Es el fruto del trabajo de siete años", concluye.