El Ayuntamiento de Palma ha talado esta mañana un platanero de la plaza Llorenç Bisbal porque "la rotura de ramas y ejes es inminente". Los trabajos de los operarios han sido vistos con recelo por parte de algunos vecinos de la zona, escamados por la polémica surgida a raíz de la intención de Cort de talar cinco bellasombras en la plaza Llorenç Villalonga motivada por un informe municipal que habla de riesgo para la seguridad de los peatones.

En el caso del platanero de Llorenç Bisbal, el departamento de Infraestructuras cuenta con una evaluación que concluye que "la valoración global de riesgo es elevada y la única opción para mitigarlo, debido a la afectación a toda la estructura, es la tala".

Los técnicos de Infraestructuras consideran que el ejemplar estaba afectado por "múltiples defectos estructurales graves". Entre ellos, citan una "gran fisura de 150 centímetros de longitud" que además se ha ensanchado en la última semana, "heridas en copa y ramas", partes podridas por la acción de un hongo y daños en las raíces.

El Consistorio ha señalado que la plantación de un nuevo árbol "está supeditada a la campaña de reposición 2023-2024".

Neus Truyol: "El PP se esconde detrás de los técnicos"

Neus Truyol, portavoz de Més per Palma, ha criticado que "el PP no informe a los vecinos" sobre este tipo de intervenciones, aunque no ha puesto en duda que se elimine un ejemplar si supone un riesgo. "Los vecinos no pueden despertarse una mañana y encontrarse con que están talando un árbol en su plaza sin haber tenido ninguna información. El PP no puede esconderse detrás de los técnicos como ha hecho con los árboles de la plaza Llorenç Villalonga al negarse a reunirse con los vecinos hasta que salieron a protestar", ha subrayado Truyol.