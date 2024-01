Humedad en ocho pisos de Cala Major: «Se nos caen trozos de pared»

Los residentes de ocho apartamentos del edificio Panam, en Cala Major, sufren desde septiembre un grave problema de humedades y filtraciones de agua que nadie resuelve. Y puede acabar convirtiéndose en un problema para la salud de los vecinos afectados.

«Mi hijo de seis años tiene asma y está todo el tiempo respirando esta porquería. Estamos muy preocupados, lo hemos denunciado pero nadie viene a ponerle remedio», explica Fiorella García mientras enseña el moho y las manchas de humedad que se extiende por el techo y las paredes de la vivienda que comparte con su pareja, Gianfranco Larrosa, y su hijo.

«Todo empezó en septiembre, cuando llovió mucho y hubo una inundación en el piso. Desde entonces tenemos humedades, se nos caen trozos de pared y el niño, que tiene asma, está chupando esta humedad día y noche. Pero no nos dan ninguna respuesta, ni la constructora, ni la comunidad ni el administrador de la finca», destaca García.

El apartamento de enfrente pertenece a Paula Velasquez. Lo compró «como una inversión» con la idea de alquilarlo unos años. Sin embargo, los inquilinos que tenía tuvieron que abandonarlo cuando el moho empezó a apoderarse de las paredes, puertas y cortinas, haciendo el piso inhabitable.

«Ya he perdido a dos inquilinos y he tenido que cambiar todos los muebles de la cocina porque se pudrieron. Pero los nuevos no durarán mucho. Para mí supone un agujero económico enorme porque el piso no está habitable y no lo puedo alquilar, pero yo lo sigo pagando claro», relata Velasquez, angustiada porque nadie les ofrece una solución.

Los problemas empezaron cuando la comunidad aprobó cambiar las baldosas de una terraza comunitaria situada justo encima de las viviendas. Los vecinos afectados acusan a la empresa constructora de «negligencia» y la responsabilizan de que la humedad y el agua se filtre por unas baldosas «mal colocadas y sin material aislante».