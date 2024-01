El Govern ha rechazado los proyectos de restauración de Sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló. Desde la conselleria de Empresa, Ocupación y Energía que dirige Alejandro Sáenz de San Pedro han argumentado que la decisión se ha tomado a raíz de una serie de informes desfavorables, como el de residuos o de minas.

La Plataforma de las Canteras de Sa Garrigueta Rassa y Can Rosselló, en la que hay adheridas entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, Amics de la Terra, Ciutat per qui l'habita, JuventutxClima y una decena de asociaciones vecinales, ha celebrado la resolución del Ejecutivo balear de no autorizar los proyectos: "Queda claro que eran inviables, que no hay residuos inertes para reconstruir la montaña destruida y que, de acuerdo con la normativa vigente, es necesario plantear otro tipo de rehabilitación del espacio respetuoso con el medio ambiente y social de los barrios de alrededor", han destacado.

En un comunicado, la plataforma vecinal ha expresado su compromiso de "seguir trabajando hasta que el espacio se convierta en un parque público". Sobre las resoluciones desfavorables del Govern, la entidad ha destacado que los proyectos no contaban desde el principio con el informe de Residuos, "el único que es previo, preceptivo y vinculante". Además, han recordado que las empresas interesadas tampoco han podido cumplir con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

De esta manera, aunque las empresas pueden presentar recursos, para la plataforma la resolución sitúa la tramitación en un "marco lógico y coherente" con la normativa y abre la puerta a acometer la transformación de estos terrenos en un espacio público, un proyecto anunciado por el Ayuntamiento de Palma como prioritario para esta legislatura. De hecho, a principios de 2023 el Consell de Mallorca aprobó por unanimidad un acuerdo con Cort y el Govern para comprar estas canteras precisamente para convertirlas en espacios públicos.

Hace años que la polémica envuelve a estas canteras y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha expresado varias veces su intención de zanjar el asunto recuperando esta misma legislatura estos espacios para la ciudadanía, ya sea por la vía de la negociación o por la de la expropiación. Ahora está un paso más cerca.