El Club de Jubilados de Son Cladera ha lanzado una llamada de auxilio a los vevinos del barrio para evitar su desahucio de la sede que ocupan desde hace años por el impago del alquiler.

"La deuda sube a más de 30.000 euros. Ya hemos hablado con el Consell y con el Ayuntamiento y dicen que no pueden ayudar a pagarla. Si no es así, no nos queda otra solución que la resistencia. Y eso será cuestión de toda la ciudadanía de Son Cladera; de los mayores porque es hoy cuando necesitan los servicios de ese local, y de los mas jóvenes porque mañana lo necesitarán", ha subrayado Juan Sánchez, secretario en funciones de la junta gestora, en un escrito en Facebook.

"El local que nos han ofrecido [como alternativa] no sirve para las necesidades que la asociación de personas mayores tiene. En el barrio no existen locales que reúnan condiciones adecuadas, así que vamos a trabajar para mantenerlo. Pero vamos a necesitar la colaboración de todo el barrio. Ahora no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. No pasarán muchos días hasta que nos lleguen noticias de desahucio y os necesitaremos a todas y todos. Son Cladera es muy grande y ahora lo tenemos que demostrar. No pretendemos que nadie se quede sin cobrar, pero necesitamos que nos den la posibilidad de demostrarlo. Y si es necesario manifestarse os lo comunicaremos en su momento. Espero que nos nos dejéis solos", ha reclamado Sánchez.

Impagos del alquiler desde 2021

El club se juega su supervivencia por una deuda de 30.000 euros con la Fundació Sa Nostra, propietaria de este local ubicado en la calle Canonge Antoni Sancho, la mayor parte por impagos del alquiler desde la pandemia. En esa época la entidad dejó de celebrar actividades con las que recaudaba dinero y muchos socios dejaron de abonar la cuota mensual.

A principios de noviembre cesó la anterior junta directiva en una asamblea a la que asistieron 500 jubilados y en la que se nombró a una junta gestora con la misión de buscar ayuda institucional para afrontar la deuda. El Ayuntamiento de Palma les ofreció un local en el Casal del Barri, pero los socios lo ven inviable pos su tamaño.

La Fundació Sa Nostra, por su parte, ha reclamado a sus inquilinos de manera reiterada que desalojen el local porque, argumenta, lo necesita para continuar con su actividad social. «No solo me deben 30.000 euros que no sé ni si pagarán, sino que encima no me devuelven las llaves para poder seguir haciendo mi trabajo social. Es todo una vergüenza y ya está en manos del abogado», señaló Lucía Martín, directora de esta entidad.

La Fundació firmó un contrato de alquiler con los jubilados en enero de 2021. Sin embargo, solo llegaron a abonar "una o dos cuotas".