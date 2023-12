Nunca le pongo título a las fotos, ni siquiera les pondría un pie de foto. Creo que deberían explicarse por sí mismas, peeeero ésta es casi como un chiste malo, si no explico por qué me gusta creo que no lo pillará nadie: salen tres personas y tres árboles intentando mantener el equilibrio (ahora debería sonar una batería anunciando el fin del chiste).