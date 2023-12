El propietario del Bar Junior de Santa Catalina: "Unos suecos me ofrecieron un pastizal, pero me gustaría que una pareja española continuara con el negocio" Jesús María Álvarez tiene 67 años, quiere jubilarse y ha decidido traspasar el establecimiento, pero no a cualquier precio: "En esta zona hay muchos extranjeros y lo cambian todo"