Cort dio 39.000 euros en contratos sin concurso a la empresa de los padres de Neus Truyol

El Ayuntamiento de Palma concedió entre 2021 y este año, con el gobierno municipal del Pacto, varios contratos menores –sin concurso público– por un importe total de 38.885 euros a la empresa Tres Setze 35 SL, propiedad de los padres de la entonces concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol Caimari. Las adjudicaciones se realizaron mientras la hoy portavoz de Més per Palma en Cort se sentaba en la Junta de Gobierno.

Durante estos tres años, el consistorio palmesano otorgó a la empresa Tres Setze 35 SL al menos siete contratos a dedo para actividades vinculadas con el sector audiovisual como proyecciones de películas en ciclos de turismo, patrimonio o cultura judía, así como la cesión de licencias de exhibición y alquiler de películas.

El importe de las adjudicaciones oscila entre 595 euros hasta los 4.000 euros, y siempre se hacían desde la regiduría de Govern Interior, en manos de Podemos durante todos estos años y principal socio de Més per Palma en Cort.

Además de los contratos menores, la sociedad de los progenitores de Neus Truyol también ganó durante los primeros cuatro años de la legislatura del gobierno municipal de izquierda ―entre 2015 y 2019― el concurso público para organizar el Cinema a la fresca en la capital. Por este servicio, la empresa facturó 300.000 euros netos.

Según los datos de la sección de contratación del Ayuntamiento palmesano, la empresa administrada por los padres de Truyol fue la única licitante que se presentó durante dicho cuatrienio al procedimiento público para ganar el contrato, a razón de 75.000 euros anuales sin IVA.

En 2020 por vez primera se presentaron otros competidores a dicha adjudicación para el Cinema a la fresca. A partir de entonces, la empresa Tres Setze 35 SL pierde sistemáticamente el concurso y lo ganan otras empresas diferentes.

Coincidiendo con que tiene lugar la concurrencia de varias licitantes, y no solo la empresa de los padres de la concejala Truyol, Cort reduce drásticamente la cuantía económica del contrato, que pasa a ser de 27.810 euros, muy lejos de los 75.000 que habían ofrecido hasta entonces. La misma situación se repite también en 2021 y 2022, cuando la empresa de los progenitores de Neus Truyol tampoco consigue la adjudicación del servicio y se mantiene la bajada de recursos destinados a esta actividad hasta los 14.300 euros.

En 2021, pese a que la ganadora de la concesión del Cinema a la fresca fue Deejaysgrup SL, destaca la adjudicación de 16.335 euros, IVA incluido, de nuevo a la empresa de los padres de Truyol para celebrar un Cinema a l’aire lliure, consistente en la proyección de hasta quince películas en distintos enclaves de la ciudad. La razón para excluir los presupuesto de otras dos empresas que también aspiraban a realizar este ciclo cinematrográfico al aire libre es que «no todas las películas que ofrecen están destinadas a un público familiar». Así las cosas, la empresa de la familia de Truyol se consideró que ofertaba un catálogo más ajustado a la convocatoria.

Explicaciones: «Siempre salía de la Junta de Gobierno con el Cinema a la Fresca»

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, asegura que la empresa de sus padres «siempre ha trabajado con varios ayuntamientos de la isla e incluso con el PP en Palma» para organizar actividades como el Cinema a la Fresca porque se trata de una sociedad que se fundó hace muchos años. No obstante, la concejala explica que el volumen de trabajo ha sido significativamente menor en los últimos tiempos, sobre todo coincidiendo con su estancia en Cort. Asimismo, manifiesta que siempre salía de las Juntas de Gobierno en las que se tenían que firmar los contratos del Cinema a la Fresca «para que no hubiera incompatibilidad». En su declaración patrimonial y de actividades ante la Oficina Anticorrupción, Truyol hizo público que miembros de su unidad familiar tienen participación en las entidades Tres Setze 35 SL y Espectavisión. Aunque ambas han sido contratistas de la administración pública, la regidora reitera que ella no participa en ninguna.

Por otro lado, el Partido Popular y Vox aprobaron ayer una iniciativa de la ultraderecha para reprobar a Truyol y cesarla como presidenta de la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente. Arremeten contra la ecosoberanista por «ser la persona que más ha contribuido a la crispación en el pleno».