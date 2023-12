Doce del mediodía de un viernes, el emblemático Bar Junior de Santa Catalina es un hervidero de gente. Trabajadores de la zona y vecinos del barrio llenan el establecimiento. Son muchas personas, pero la mayoría conocen desde hace años a su dueño, Jesús María Álvarez, 'Chuso' para ellos. A sus 67 años ha decidido jubilarse y traspasar el negocio.

Mientras atiende a este diario, Jesús María no deja de trabajar ni un segundo y llama la atención que sabe casi siempre qué quieren pedir sus clientes. Conoce sus gustos, muchos de ellos pasan muchas horas al día con él. Le definen como a una "muy buena persona", le tratan con mucha confianza, con alegría y muestran tristeza ante su decisión: "Para nosotros es un palo, será chungo venir y que no esté. Tendremos que ir a su casa", dicen entre risas Juan Vallespir y Sebastián, clientes habituales del tradicional negocio, además de especificar que para ellos el Junior es su "sitio de reunión y de charla y donde verse con los amigos".

Critican que el barrio palmesano "se ha internacionalizado mucho" y que solo se abren "locales para extranjeros con precios para extranjeros". Por otro lado, se quejan de que casi todo son restaurantes: "Ya no van a quedar sitios como este, con barra, que vienes aquí para tomarte una cerveza y hablar un rato, ver el fútbol...", especifican con desasosiego.

Martín Mora lleva toda la vida viviendo en Santa Catalina y ha visto el cambio que se ha producido en el barrio a lo largo de los años. "Esto estaba todo lleno de gitanos y ahora te vale el alquiler de un piso mil euros", resume. Señala el tradicional rótulo del establecimiento y manifiesta que "carteles así ya no se ven y es una pena. No quiero que venga un extranjero aquí". En este sentido, sobre el barrio, señala con acritud que "se ha vuelto una mierda" y dice lamentar profundamente que ya no queden apenas negocios así.

"Dame un quinto", pide Manolo Ríos a Jesús María. Lleva tres años viviendo en Palma y cuenta que desde entonces va todas las mañanas. "Me gusta darme un paseo por el barrio, tomarme aquí mi café y luego volver y estar así como ahora", cuenta. Explica que siempre lleva a su perro y que 'Chuso' siempre le da algo de comer. Señala que cuando se traspase el bar, le "sabrá muy mal", aunque reconoce que seguirá visitándolo esté quien esté porque "soy muy feliz en este barrio".

Muy querido por todos

Otro cliente de los de siempre es 'El Colín'. Así se hace llamar y así le conocen los allí presentes. Entre broma y broma entre ellos, dice que si le "quitan al 'Chuso'," le "cortan las patas", y es que como se señalaba en líneas anteriores, Jesús María Álvarez es muy querido por todos. Cuentan que siempre les "fía" y él mismo revela a este diario que "nadie entra aquí a pedir y se va sin comer".

Quienes mayor aprecio le profesan son sus clientes habituales, pero Jesús María asegura que los sábados por la tarde el bar "está a reventar" y que el 30% de los clientes que lo visitan son extranjeros. "Tenemos muy buenos precios y lo saben", concluye.