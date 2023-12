El Ayuntamiento de Palma informó ayer de que ha prorrogado los programas educativos ALTER y SIAD para que puedan seguir ejecutándose en 2024. El Consistorio responde así a un comunicado del Colegio de Educadores Sociales de Balears en el que expresa su preocupación por la «desaparición» de ambos proyectos en los presupuestos municipales para el año que viene.

El Consistorio subrayó que los programas seguirán en marcha en 2024, aunque no ofreció más detalles. ALTER está dirigido a jóvenes con fracaso escolar y SIAD a personas con una discapacidad. Los dos programas ocupaban a doce educadores sociales.

El Colegio de educadores sociales, por su parte, ha expresado sus dudas por la continuidad de los proyectos y reclama una reunión con la regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Lourdes Roca, para abordar esta cuestión.

«ALTER y SIAD estaban ofreciendo resultados muy positivos. No entendemos por qué han desaparecido de los presupuestos», indicó en conversación con este diario Violeta Rojas, presidenta del Colegio. «Hemos pedido una reunión con la regidora para saber si al final dotará esas plazas de educadores para mantener los dos proyectos», añadió.

Reunión anulada

En el comunicado, los educadores sociales lamentan que la regidora les citó el pasado 29 de noviembre, pero la reunión no tuvo lugar porque fue anulada «con poco tiempo de antelación». Del mismo modo, estos profesionales señalan que el PSOE y Més per Palma tenían previsto debatir este asunto en el pleno del día 30, pero no llegó a tratarse porque la izquierda lo abandonó por la salida de tono del regidor Toni Deudero.

El Colegio presentará alegaciones a los presupuestos del Consistorio y solicita comparecer en el pleno ordinario de este 21 de diciembre.