Cort pierde el pulso con el colegio Madre Alberta por el pago de impuestos

El Ayuntamiento de Palma ha perdido el pulso que mantenía con la congregación de religiosas de la Pureza de María, propietaria del colegio Madre Alberta, sobre el pago de impuestos por la construcción del nuevo polideportivo del centro escolar de Son Rapinya. El colegio ha logrado que los tribunales le den la razón, de tal manera que se ahorrarán el pago de algo más de 113.000 euros que le reclamó el Consistorio palmesano en concepto de la nueva obra.

Durante el proceso de construcción de este polideportivo la entidad religiosa solicitó a Cort la exención en el pago del denominado impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. En un decreto del año 2016 la administración municipal estimó esta solicitud, es decir, aceptó que no se pagara este tributo, debido a que la obra iba destinada a la enseñanza de los alumnos del colegio. Sin embargo, una vez que ya se ejecutó el proyecto el Ayuntamiento de Palma inició una inspección, de tal manera que reclamó a la congregación que aportara la contabilidad y los libros referentes al desarrollo de las obras, así como el contrato entre la promotora y la constructora. Esta inspección se inició en el año 2018 y concluyó con una propuesta de liquidación definitiva, que ascendía a 116.000 euros. Es decir, cuando dos años antes se habían perdonado estos impuestos, a través de esta revisión se exigió su pago.

Para justificar este cambio de criterio el Ayuntamiento sostenía que el polideportivo de Madre Alberta no lo utilizaban únicamente los alumnos del colegio. La instalación también se utilizaba para actividades extraescolares, ya que era donde se celebraban los encuentros que disputaban los integrantes del Club Deportivo Madre Alberta, que también pertenece al colegio.

Cort interpretaba que los usuarios de este club abonaban una cuota extra para el uso de la nueva instalación deportiva. Y se consideró que esa actividad extraescolar tenía una finalidad económica a favor de la congregación religiosa, lo que justificaba el cobro de esta tasa municipal.

La sentencia explica que es cierto que la administración municipal cuando concede una licencia aprueba una liquidación provisional. Y una vez ya finalizada la obra tiene la capacidad de iniciar un expediente de comprobación administrativa, de tal manera que en la liquidación definitiva se puede practicar un nuevo cálculo de impuestos, que puede ser mayor que la liquidación provisional.

Sin embargo, en el pulso que ha mantenido con la congregación religiosa no ha sido éste el sistema que ha utilizado. Cort no realizó ninguna liquidación provisional al inicio de la construcción del polideportivo. Directamente acordó que no reclamaría dichas tasas, al tratarse de un proyecto destinado a un uso educativo. Por lo tanto, los jueces no acepten que el Ayuntamiento utilice el proceso de liquidación definitiva del impuesto para declarar la nulidad de la exención fiscal que había aprobado dos años antes. Si en estos momentos considera que no se puede aplicar dicha exención debería iniciar un nuevo proceso administrativo. Mientras se decide dicha cuestión el Consistorio deberá devolver al colegio los impuestos que en su momento le exigió.