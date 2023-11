Vecinos del Paseo Marítimo en Palma pasaron ayer la noche en vela después de que les despertara en torno a las 3 de la madrugada la nueva sirena antiniebla del puerto instalada en el dique del oeste, un nuevo aparato que la Autoritat Portuària ha desactivado temporalmente hasta que encuentre una solución a la expansión de su sonido, que llega a vecinos del Passeig Marítim, Portitxol e incluso El Molinar.

“Nos deberíamos tomar este tema de sirenas en serio. Un par de días con niebla y pareceremos zombis. Desde que se ha activado no he podido pegar ojo. Ha sido una noche horrible”, apunta un vecino. “Porque unos puedan navegar con niebla, los demás nos tenemos que quedar sin dormir. No me lo puedo creer”, señala otro.

Una salvajada

“No hemos podido dormir en toda la noche. Es una salvajada, ahora no sólo tenemos que aguantar a los bares y discotecas, sino también la sirena los días de niebla”, indica otro. “Estoy muy preocupado ya que hay muchos días de niebla en Mallorca”, añade otro residente afectado.

La sirena debió sonar a un volumen muy elevado, habida cuenta de que algunos vecinos del Portitxol y el Molinar advirtieron a este periódico que también pudieron escuchar "un pitido agudo constante que llegó a ser muy molesto".

En el puerto de Palma se ha sustituido la antigua sirena por una nueva que cumple con los requisitos de seguridad actuales, entre otros que se escuche a una distancia de dos millas náuticas.