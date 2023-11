Los vecinos de la calle Monseñor Palmer advierten de la "creciente degradación" que sufre esta vía de Palma que desemboca en el Paseo Marítimo. Están "hartos" de que clientes de los pubs y las discotecas de los alrededores "orinen y vomiten" en los portales, pero hace una semana hubo un punto de inflexión cuando una residente sorprendió a una pareja pinchándose en su portal.

"Eran las seis de la mañana, iba a sacar al perro a pasear y me los encontré drogándose. Ya hace tiempo que soportamos todo tipo de cosas de la gente que sale de las discotecas. Orinan en los portales, gritan y siguen bebiendo en la calle después de que las discotecas hayan cerrado. Pero esto ya es demasiado, cogí miedo y no me atreví a salir", cuenta una vecina de esta calle.

"En nuestro caso el problema es doble porque el edificio da a Monseñor Palmer y detrás a la calle Torrent, donde los fines de semana se juntan para armar jaleo y beber. Tenemos dos minimarkets que venden alcohol hasta altas horas de la madrugada, los clientes de los clubes de masaje chino y los borrachos que salen de las discotecas. Es inaguantable", relata esta residente.

Denuncias reiteradas

"Antes no era así, todo se ha degradado mucho", lamenta esta vecina. "Lo dejarán todo muy bonito después de la reforma del Paseo Marítimo, pero seguiremos sufriendo estos comportamientos", añade.

La asociación de vecinos del Paseo Marítimo, constituida el pasado verano, ha denunciado en reiteradas ocasiones el ruido y el incivismo que sufren por las noches, especialmente los fines de semana, en una zona que, lamentan, "está sufriendo una 'puntaballenización'", en referencia a los excesos del turismo de borrachera en Magaluf.