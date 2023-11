PP y Vox han dejado su huella en los presupuestos del Ayuntamiento de Palma para 2024, eliminando o recortando partidas que aparecían en las últimas cuentas del anterior equipo de gobierno de izquierdas y efectuando llamativos cambios de nomenclatura.

Se quedan sin asignación todas las partidas que en los presupuestos para este 2023 contenían la palabra «LGTBI» y se sustituye por «Semana Orgullo». En el camino, el colectivo pierde miles de euros de ayudas con respecto a las cuentas todavía en vigor.

«Semana Orgullo» recibe una asignación de 15.000 euros. Solo una pequeña parte de las ayudas de las que el colectivo se benefició en los últimos presupuestos progresistas y que sumaron casi 145.000 euros para campañas de promoción y sensibilización, talleres, estudios y ayudas a entidades.

También ha sido desterrada de los próximos presupuestos la palabra «feminismo», junto con las partidas asignadas a este ámbito. En este sentido, desaparecen 50.000 euros presupuestados este año para que las entidades desarrollaran diversas actividades y proyectos.

«Igualdad de oportunidades»

El Ayuntamiento de Palma justificó a preguntas de este diario que las cantidades relativas al colectivo feminista y LGTBI se han integrado en un concepto de nueva creación, «Igualdad de oportunidades». Este apartado agrupa diferentes partidas para «prevención» o «contratos externos» que suman 96.000 euros, pero no especifica a qué colectivos se dirigen.

El PP y Vox también han ‘borrado’ de las cuentas la frase «violencia de género», y las cantidades destinadas a prevención y atención integral a las víctimas se engloban en el concepto «violencia contra las mujeres».

Sin embargo, en este caso no hay recortes, y este ámbito se dota con diferentes partidas económicas que suman 2.208.000 euros, una cifra ligeramente inferior a los 2.253.000 que aparecen en las cuentas de este año.

No es la primera vez que esta legislatura PP y Vox sustituyen términos que les incomodan. Ya lo hicieron el pasado octubre, cuando ‘borraron’ del decreto de organización del Ayuntamiento cualquier referencia a las reivindicaciones del colectivo LGTBI, la violencia de género, los derechos sociales y la lengua.

De hecho, la promoción del catalán también sale mal parada al eliminarse el gasto para la contratación de un trabajador que realizaba esta función. Hay dos mil euros menos para campañas de sensibilización, pero Cort seguirá dotando con 15.000 euros una partida denominada «actividades diversas».

No hay nada para políticas de Memoria Democrática, que en las anteriores cuentas recibió partidas que sumaban 65.600 euros. Hay un recorte de casi dos millones de euros para el Patronat Municipal d’Escoletes, la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía pierde un 20% de su asignación y los Premios Rosa Bueno que distinguen proyectos de participación vecinal no se convocarán en 2024 al no recibir ninguna cantidad.

Las fiestas de Sant Sebastià sufren un recorte de más de 200.000 euros. En cambio, la del Flexas recibirá cinco mil más.